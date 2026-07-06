Филмови нощи във Филипополис продължава „Майкъл“ и „Миньони и чудовища“

Музикално забавление очаква гостите на Филмови нощи във Филипополис тази вечер на лятно кино „Орфей“. Станалият абсолютен хит за първата половина на годината „Майкъл“ е в програмата на фестивала тази вечер. Лентата, която разказва за живота на краля на попа Майкъл Джексън, шества успешно по киноекраните с боксофис от близо 1 млрд долара, най-успешният касово биографичен филм в историята. Прожекцията е тази вечер от 21:15 часа.

Във вторник предстои и много забавление с анимацията „Миньони и чудовища“. Жълтите същества се завръщат в 1920-те години – златния век на Холивуд, където стават кинозвезди, но се забъркват в поредната си каша с огромно чудовище от друга планета. Прожекцията е от 21:15 часа.

До края на фестивала предстоят още много изненади, сред които последния филм с Ал Пачино и Бил Скарсгард „Мъртва хватка“, изключително напрегната и дълбока драма за човешкото достойнство, както и забавният „Съседите отгоре“ с Оливия Уайлд, Едуард Нортън и Пенелопе Круз.

Филмови нощи във Филипополис продължава до 24 юли с прожекции всяка вечер на лятно кино „Орфей“, а програмата е достъпна на сайта kinolucky.com. Билетите са в продажба както онлайн, така и всеки ден на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, в почивните дни от 10:30 до 21 часа, на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.