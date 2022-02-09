Чудото се случи: Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север
Днес в Пловдив се случи чудо. Близо две години и половина след довършването на площад Централен и социализацията на Форум Запад, на археологическия обект най-накрая бе поставена информационна табела.
Тя е на български и английски, и в детайли разкрива какво е представлявала Агората, дава исторически и архитектурни справки както за Форума, така и за целия Филипопол, плюс планове на обекта, графична реконструкция на пропилеите и аркадата към ареата. Така вече пловдивчани и гостите на града ще знаят какво наблюдават и ще добият по-пълна представа за величието на античния град.
Таблото дава информация и за целия екип, работил по реализирането на проекта- от археолога, през проектантите, до строителите и изпълнителите на озеленяването.
Чудото днес се оказва двойно, тъй като информационна табела е поставена и на още неоткрития след реставрацията и консервацията Форум Север. Общата информация за Агората с тази от таблото на Форум Запад се преповтаря, като тук е даден в детайл планът на северната част, като са добавени някои от значимите находки, открити на обекта. Самият той трябва да бъде открит официално всеки момент, тъй като проектът изглежда вече е реализиран напълно.
2 256 коментари
Hi guys, Lately discovered an awesome resource for cheap meds. For those seeking and want generic drugs, Pharm Mex is a game changer. No prescription needed and very reliable. Visit here: buy meds from mexico. Peace.
Hi, I recently discovered a reliable source for meds where you can buy medications securely. If you need no prescription drugs, OnlinePharm is worth a look. Secure shipping plus huge selection. Check it out: buy meds online. Thx.
Hey there, Lately came across an awesome resource to buy medication. If you are tired of high prices and need generic drugs, this site is worth checking out. Fast shipping and very reliable. Link is here: Pharm Mex. Hope this was useful.
Greetings, I just found an excellent online drugstore to order medications hassle-free. For those who need cheap meds, this site is the best choice. Fast delivery plus huge selection. Check it out: check availability. Warmly.
Hi all, Lately discovered a useful Indian pharmacy for cheap meds. For those looking for ED meds at factory prices, this store is very reliable. It has secure delivery worldwide. Visit here: https://indiapharm.in.net/#. Hope it helps.
Greetings, Lately came across a reliable resource for cheap meds. If you want to save money and need cheap antibiotics, this store is highly recommended. Fast shipping plus secure. Check it out: https://pharm.mex.com/#. Regards.