Чудото се случи: Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север
Днес в Пловдив се случи чудо. Близо две години и половина след довършването на площад Централен и социализацията на Форум Запад, на археологическия обект най-накрая бе поставена информационна табела.
Тя е на български и английски, и в детайли разкрива какво е представлявала Агората, дава исторически и архитектурни справки както за Форума, така и за целия Филипопол, плюс планове на обекта, графична реконструкция на пропилеите и аркадата към ареата. Така вече пловдивчани и гостите на града ще знаят какво наблюдават и ще добият по-пълна представа за величието на античния град.
Таблото дава информация и за целия екип, работил по реализирането на проекта- от археолога, през проектантите, до строителите и изпълнителите на озеленяването.
Чудото днес се оказва двойно, тъй като информационна табела е поставена и на още неоткрития след реставрацията и консервацията Форум Север. Общата информация за Агората с тази от таблото на Форум Запад се преповтаря, като тук е даден в детайл планът на северната част, като са добавени някои от значимите находки, открити на обекта. Самият той трябва да бъде открит официално всеки момент, тъй като проектът изглежда вече е реализиран напълно.
2 245 коментари
To be honest, I just came across a reliable online source for cheap meds. If you want to save money and need affordable prescriptions, this store is worth checking out. Fast shipping plus secure. Check it out: this site. Hope this helps!
Hello, Lately discovered a great website for cheap meds. If you need ED meds safely, this site is the best place. It has lowest prices to USA. Check it out: order medicines from india. Best regards.
Greetings, I wanted to share an excellent source for meds where you can buy prescription drugs cheaply. If you need safe pharmacy delivery, OnlinePharm is very good. Great prices plus it is very affordable. Visit here: check availability. Stay safe.
Hey there, Lately ran into a reliable website for cheap meds. If you are tired of high prices and want generic drugs, this site is the best option. Fast shipping and very reliable. Check it out: this site. Have a nice day.
Greetings, I recently came across a useful Indian pharmacy to buy generics. If you need medicines from India without prescription, IndiaPharm is worth checking. They offer wholesale rates worldwide. Take a look: https://indiapharm.in.net/#. Good luck.