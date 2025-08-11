Стотици зрелостници се явяват на поправителни изпити

Данните подчертават двоен проблем в образованието в региона

Близо 400 ученици от Пловдив и областта изобщо не са подали документи за кандидатстване в 8 клас, показват данни на Регионалното управление на образованието. Преди броени дни в четвъртото и последно централизирано класиране участие взеха 64 деца, като 35 от тях бяха приети по първо желание. Припомняме, че в професионални паралелки ня този етап са класирани 43 ученици, а в профилирани – 7. Четиринадесет не са приети в нито едно училище.

Междувременно 572 зрелостници от областта ще направят опит да вземат матурата по български език и литература от втори път на 22 август, а по избираем предмет – на 25 август. Най-предпочитан за втората задължителна матура е изпитът по предприемачество (35 кандидати), следван от английски език (34) и география и икономика (27).

Общо 243 зрелостници не са положили успешно държавния изпит за професионална квалификация, като 89 от тях ще защитават дипломен проект. От 26 до 29 август ще се проведат и допълнителни изпити по желание, за които най-много кандидати има по география и икономика (10) и биология и здравно образование (8).

Данните подчертават двоен проблем в образованието в региона – десетки неприети ученици и стотици, които се борят да вземат матури, на фона на близо 400 седмокласници, които изобщо не са кандидатствали за място в гимназия.