САЩ: Украйна се съгласи на мирно споразумение

Украйна е приела предложението за прекратяване на войната, съобщи високопоставен американски представител, цитиран от CNN, ABC и CBS. Според него остават за уточняване само „дребни детайли“, преди споразумението да бъде финализирано.

Преговорите през последните 24 часа се провеждат в Абу Даби, където ръководителят на американския Щаб на сухопътните войски Даниел Дрискол се срещна с шефа на украинското военно разузнаване Кирило Буданов и руска делегация. Разговорите са продължение на срещите в Женева през уикенда, чиято цел е да придвижат напред мирния процес.

„Украинците са се съгласили с мирното споразумение“, заявява неназованият източник пред американските медии, като уточнява, че остават детайли, които предстои да се изгладят.

Говорителят на Дрискол, подполковник Джеф Толбърт, съобщи, че преговорите между САЩ и Русия вървят конструктивно и делегациите запазват оптимизъм.

Президентът Володимир Зеленски обаче отбеляза, че има още работа, преди да бъде постигнато окончателно споразумение, независимо от постигнатия напредък. Украинските власти се опитват да организират негово посещение във Вашингтон още тази седмица, но Белият дом засега не коментира възможни разговори между Зеленски и президента Доналд Тръмп.

В публикация в „Екс“ секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров съобщи, че в Женева украинската и американската делегация са достигнали „общо разбиране по основните условия“ на бъдещото мирно споразумение. Той подчерта, че Киев разчита на подкрепата на европейските партньори и че Украйна очаква предстояща визита на Зеленски в САЩ, за да бъдат финализирани последните стъпки и да се сключи договор с президента Тръмп.