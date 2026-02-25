С финисаж коктейл (от френски: finissage – завършване, край) тази сряда, 25 февруари, от 18:00 часа в Галерия „Атизей“ ще бъде закрита двойната изложба „Тишина и присъствие“ – среща между живописта на Соня Петрова и скулптурата и пластиката на Ангел Каравланов.

Тишина и присъствие: среща на два свята в галерия „Атизей“

Заключителното събитие на една изложба – е своеобразен финален акорд, възможност за последна среща с творбите и разговор с авторите в по-неформална атмосфера. След откриването на 13 февруари в сърцето на квартал Капана, експозицията привлече публика с деликатния си баланс между минимализъм, философия и дълбоко човешко присъствие.

„Тишина и присъствие“ събира два различни, но допълващи се свята. Соня Петрова изгражда платната си чрез изчистена композиция, бяло пространство и фини природни акценти, в които тишината се превръща в активен участник. При Ангел Каравланов централно място заемат човекът и природата – теми, които той пресъздава с натрупан опит, емоционална сила и характерен пластичен език.

За Петрова тази изложба бележи важен етап от десетгодишния ѝ творчески път. Тя споделя, че с нея заявява себе си по-ясно и по-смело като артист, осъзнавайки философията зад стила си и усещайки преход към нова глава в живота и работата си. Особено значимо за нея е участието редом до Ангел Каравланов – автор, когото определя като вдъхновение още от детските си години.

Финисаж коктейлът на 25 февруари от 18:00 ч. е покана към всички, които искат да преживеят за последно тази среща между дзен естетика и експресивна пластика, между съзерцание и разказ – и да открият своята тишина и светлина в пространството на галерията на ул. „Стефан Веркович“ №3 в Капана.