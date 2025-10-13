„Истината е, че ни трябва по-малко, за да сме щастливи.“ Тайните на подреденото съзнание разкрива Мариета Иванова в интервю за Под тепето

Мариета Иванова е първият български специалист, сертифициран по световноизвестния метод на японската гуру по подреждане Мари Кондо. Така България се нарежда сред държавите, в които вече официално се практикува философията KonMari – подход, който съчетава организация на дома и грижа за вътрешния баланс. Методът, познат от бестселърите и сериала на Мари Кондо в Netflix, учи хората да се разделят с вещите, които не им носят радост, и да създадат хармонична среда около себе си. Мариета е преминала през специално обучение и сертификация, за да може да прилага оригиналната методика у нас.

„Подреждането не е просто да намериш място на дрехите или книгите си. То е процес, който променя начина ти на мислене и освобождава пространство за нови емоции и възможности“, споделя тя.

Мариета предлага индивидуални консултации, уъркшопи и онлайн сесии за всички, които искат да се докоснат до философията на Мари Кондо и да подредят не само гардероба, дома, но и живота си. В това специално интервю за Под тепето тя ни разкрива своите лични преживявания и вдъхновения, свързани с метода. С нея разговаря Таня Грозданова.

Какво Ви накара да се влюбите в метода на Мари Кондо? Помните ли първия път, когато го приложихте у дома си?

Несекващият ред в дома ми беше сигурен знак, че това е метод, който работи. Но по-въздействащо за мен беше промяната, която усетих на вътрешен план. Много ясно си спомням, когато за първи път подредих гардероба си с този метод и едно малко шкафче в кухнята – не можех да повярвам каква яснота и спокойствие ми даде това.

Какво е най-емоционалното нещо, с което сте се разделяли благодарение на този метод – и как се почувствахте след това?

Генерално нямам нещо, с което да не мога да се разделя. По-скоро след прилагането на метода настъпиха много сериозни промени в живота ми. Всъщност се разделих с дългогодишен бизнес на 10 години, който ми носеше много добри доходи. Разделих се с родната си къща, с любимия си автомобил и с много други по-големи неща в живота ми. Също така се разделих с много негативни чувства, които бях натрупала. Тоест, самите вещи не бяха такава трудност за мен.

Има ли вещ, която винаги Ви носи радост и никога не бихте изхвърлили?

Обичам си телефона, защото с него преживявам и виждам толкова много неща. Не бих се разделила с него. Друга вещ… не мога да се сетя.

Кой е най-големият мит за подреждането, който бихте искали да разбулите?

Бих искала да разбуля мита, че подреждането е невъзможно и че хаосът винаги ще се върне. Методът на Мари Кондо ясно показва, че може да се постигне траен ред в дома. Другият мит е, че системата за подреждане „стая по стая“ носи траен резултат. Напротив, подреждането „категория по категория“ вещи е много по-цялостен процес.

Кои са любимите Ви моменти, когато работите с клиенти – моментът на раздялата с вещите или моментът, в който виждат подреденото пространство?

Любимите ми моменти са моментите на промяна, трансформация и скок, който прави всеки един клиент. Вещите отразяват нашия живот и това, което сме ние. Когато човек се свърже със себе си и своето усещане, той с лекота се разделя с онези неща, които вече не му служат. Това е най-вдъхновяващото за мен в този процес.

Как се променя човек отвътре, когато започне да живее в по-подредена и спокойна среда?

Още в процеса на подреждане човек се променя. Силата е във взимането на решения, които са базирани на усещането за радост. Когато човек се центрира и започне да взима решения, които са в отговор на неговия вътрешен глас, той осъзнава собствената си сила. Подреждането на самата среда пък дава много въздух, вдъхновение и фокус, защото излишните вещи крадат енергията ни. Когато освободим и подредим пространството около нас, това се отразява на ума ни и ни дава много повече яснота и спокойствие.

А Вие самата – какъв е домът Ви? По-минималистичен или все пак с малки „радости“, които събирате?

Подреждането е процес. Във времето забелязвам, че не спирам да се разделям с вещи и да искам пространството около мен да е максимално просто. Това ми носи неповторимо усещане за спокойствие и удовлетвореност. Но не съм екстремен минималист. Самият метод на Мари Кондо няма нищо общо с минимализма – той е свързан с това, което ни носи радост.

Кои жени Ви вдъхновяват?

Жените, които искат развитие и вътрешна трансформация. Ние, жените, сме много свързани с пространството и сме създателки на уют. Когато една жена иска да направи промяна в живота си, тя усеща, че пространството около нея не отговаря на състоянието ѝ. И съвсем естествено започва да променя средата около себе си. Жените, които са осъзнати, търсещи и искащи промяна, са тези, които прилагат метода.

С какво мечтаете да свързват името Ви след години – с метода на Мари Кондо или с нещо още по-голямо?

Искам да свързват името ми с това, че съм вдъхновила жените да разберат, че тяхната истинска женска енергия и сила е в това да подредят ума си. Чрез уюта в дома си те могат да създадат прекрасно поле за развитие на семейството и децата си. Така те самите се чувстват уверени и успешни.

Ако трябва да дадете само един съвет на читателите ни за по-щастлив дом, кой би бил той?

Колкото по-малко вещи имате, толкова по-щастливи ще бъдете. Моят бранд е „Simple Joy“ (Проста радост), което означава, че радостта е в опростените неща. Когато опростим средата си, ние опростяваме и собствения си живот и не влизаме в сложни емоционални състояния. Противно на това, че трябва да купуваме още и още, истината е, че ни трябва по-малко, за да сме щастливи.