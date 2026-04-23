АктуалноГрадътКварталиНовини

Демонтираха неработещото КПП в Капана, замениха го с метален контейнер

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 16:15ч, четвъртък, 23 април, 2026
0 1 186 1 минута

Имитацията на виенски павилион на улица „Железарска“ в Капана, която трябваше да функционира като КПП с бариера в квартала, бе демонтирана. Малко след премахването на дразнещата окото конструкция, която никога не заработи по същество, на нейно място изненадващо се появи още по-голяма, но също толкова зелен метален контейнер. Появата му повдигна много въпроси в Капана- кой, защо и с чие позволение е поставил на това място точно такъв тип съоръжение.

КПП-то, имитиращо виенски павилион, така и не заработи след монтирането си. То вече е в историята

Отговорът обаче е, че зеленият контейнер ще пребивава само временно на улица „Железарска“. Той е поставен там за нуждите на кино екип, който в следващите дни ще работи по заснемането на филма „Царят на Капана“ в квартала.

Продукцията е с частично финансиране от фондация „Пловдив 2019“ и действието в нея ще се развива изцяло в Капана. Проектът е дело на режисьора Мартин Макариев, а в него участват Башар Рахал и Александър Сано.

Филмът се фокусира върху динамична история, ситуирана в популярния в цяла България артистичен квартал. Снимките стартират другата седмица и ще продължат десетина дни.

Тагове
Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 16:15ч, четвъртък, 23 април, 2026
0 1 186 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина