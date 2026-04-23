Имитацията на виенски павилион на улица „Железарска“ в Капана, която трябваше да функционира като КПП с бариера в квартала, бе демонтирана. Малко след премахването на дразнещата окото конструкция, която никога не заработи по същество, на нейно място изненадващо се появи още по-голяма, но също толкова зелен метален контейнер. Появата му повдигна много въпроси в Капана- кой, защо и с чие позволение е поставил на това място точно такъв тип съоръжение.

Отговорът обаче е, че зеленият контейнер ще пребивава само временно на улица „Железарска“. Той е поставен там за нуждите на кино екип, който в следващите дни ще работи по заснемането на филма „Царят на Капана“ в квартала.

Продукцията е с частично финансиране от фондация „Пловдив 2019“ и действието в нея ще се развива изцяло в Капана. Проектът е дело на режисьора Мартин Макариев, а в него участват Башар Рахал и Александър Сано.

Филмът се фокусира върху динамична история, ситуирана в популярния в цяла България артистичен квартал. Снимките стартират другата седмица и ще продължат десетина дни.