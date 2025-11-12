Президентът наложи вето върху промените в закона за нефта

Президентът Румен Радев наложи вето върху част от приетите на 7 ноември промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и ги върна за ново обсъждане в Народното събрание.

Според държавния глава измененията подкопават правовия ред, противоречат на основни европейски правни норми и крият сериозен риск за публичните финанси.

Радев припомня, че институтът на особения търговски управител (ОТУ) е въведен още през 2023 г. със закон, който съдържа редица гаранции срещу злоупотреби, приети и в други европейски държави. Новите промени обаче премахват тези защити без ясни мотиви и значително разширяват правомощията на ОТУ.

Според приетите разпоредби, управителят ще може неограничено да се разпорежда с акциите, дяловете и имуществото на засегнатите предприятия, а неговите действия и актовете на държавните органи по този закон се изключват от административен и съдебен контрол.

Президентът предупреждава, че с промените се създават предпоставки за непряко одържавяване на частни активи и възможност за тяхното последващо прехвърляне към неясен кръг лица. Това, по думите му, нарушава конституционни принципи като правото на защита, неприкосновеността на частната собственост и свободната стопанска инициатива.

Радев допълва, че законът противоречи на международните и европейските правни стандарти, нанася репутационни щети на държавата, влошава инвестиционния климат и излага България на риск от съдебни искове и финансови обезщетения.

Президентът подчертава, че ако се смята за необходимо определени предприятия да бъдат одържавени, това трябва да става с ясни основания, законови процедури и механизми за защита на обществения интерес.