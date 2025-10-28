Мирослав Беляшки вече не е под домашен арест, след като Апелативен съд- София измени днес мярката му за неотклонение в парична гаранция. Задържаният зрелищно бивш директор на териториалната дирекция на Агенция „Митници“ в Пловдив и шеф на протокола в общината в мандата на Здравко Димитров ще трябва да плати гаранция от 8 хиляди лева.

Беляшки бе арестуван в края на април при специализирана полицейска операция, като след нея изкара два месеца в ареста. От юли е под домашен арест след първото изменение на мярката за неотклонение, а вече е и с по-лека такава.

Темида счете, че тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, не може да служи за оправдание за дълги периоди на задържане на дадено лице.