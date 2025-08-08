Една незабравима вечер под звездите на Античния театър преживяха хиляди развълнувани фенове на рока снощи. Кратките превалявания на няколко пъти само разхладиха лятната нощ, Б.Т.Р. и „Ахат“ изнесоха истински рок спектакъл пред пълни трибуни. Дъждът не спря никого – нито публиката, нито музикантите, които превърнаха сцената в епицентър на енергия, емоции и чист рокендрол.

Концертът, част от лятното турне на Б.Т.Р. за 2025 г., започна с мощен заряд и се разви в динамична и емоционална музикална вечер. Над 20 парчета озвучиха древния театър, включително култови песни като „Да погледна в теб“, „Няма връщане назад“, „Цвете от Луната“ и „Хвани живота си в ръце“, които пееше публиката с пълно гърло. Специалните гости от „Ахат“ допълниха огнената атмосфера със своите емблематични хитове „Дървото“ и „Монолог“.

Особено вълнуващ момент настъпи, когато двете групи отново обединиха сили за съвместно изпълнение на „Вяра“ с емблематичните гласове на вокалистите на двете групи Наско (Атанас Пенев от Б.Т.Р.) и Звезди (Звездомир Керемидчиев от „Ахат“), а сцената буквално избухна от аплодисменти и светлини на хиляди телефони. Парчето е създадено по текст на поета Волен Николаев, написано за Б.Т.Р. през 2008 г.

Публиката се забавляваше наравно с изпълнителите. Наско от Б.Т.Р. не само пя със страст, но и сподели любопитна история от миналото. Преди 21 години групата е заснела видеоклип на същото място в 41-градусова жега. А тази вечер с лек летен дъждец беше далеч по-приятна и изпълнена с повече емоционална топлина.

Настроението бе приповдигнато и от жестовете към публиката – Денис Ризов, басистът на „Ахат“, подари китарни перца на няколко от най-малките фенове на първите редове, а някои от музикантите дори пускаха лайв стриймове от сцената, улавяйки магията на момента директно от телефоните си.

Финалът на концерта беше отбелязан с няколко биса. Първият родните рокзведи посветиха на незабравимия Кирил Маричков, а в кулминацията прозвучаха най-обичаните песни – „Елмаз и стъкло“ от Б.Т.Р. и „Черната овца“ от „Ахат“. Публиката пя, танцува и сияеше – една истинска рок вечер, която ще остане в сърцата на всички присъстващи.

„Пловдив, дълбок поклон и огромна благодарност от Ахат и Б.Т.Р.! Такъв концерт остава в историята!“ – написаха музикантите в социалната мрежа.

Следващата спирка от турнето: Варна, Летен театър – 11 август. Рок турнето е в разгара си – предстоят концерти и в Бургас, Велико Търново, Шумен, Добрич, Плевен, Стара Загора и София. Ако сте фенове на българския рок – не го пропускайте!

снимки: Stanimir Petkov Photosmile