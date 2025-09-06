В тържествения ден 6 септември, когато България чества Деня на Съединението, а Пловдив – своя празник, един от най-обичаните музикални състави на града под тепетата ще отбележи своя четвърт век с голям концерт под открито небе. От 19:30 часа на сцената на величествения Античен театър ще прозвучат мелодиите в спектакъла „Биг Бенд Пловдив – Приключението към 25 години“.

Историята на „Биг Бенд Пловдив“ започва точно преди 25 години с една идея на тенор-саксофониста и диригента Николай Гешев. Споделена с група приятели, всички професионални музиканти, тази идея бързо прераства в живота и се превръща в символ на пловдивската сцена и музикална култура.

През този четвърт век „Биг Бенд Пловдив“ остави неизтриваем отпечатък със своя уникален стил и енергия. Оркестърът, воден от неподражаемия Николай Гешев, изпълнява класика, джазови стандарти и всякакви аранжименти с изключително майсторство и вдъхновение. Всяка тяхна изява е празник, пълен с радост, мелодии и много силна емоция.

Тази вечер на Античния театър публиката ще се наслади на специално подбран репертоар, който ще проследява пътя на бенда през годините. Музикантите ще забият любими хитове и ще поднесат трогателни и вдъхновяващи изненади.

Концертът се осъществява с подкрепата на Общинска фондация „Пловдив 2019“ и Община Пловдив и е част от проекта „Звук в Античността“ – инициатива, която свързва музикалното наследство с културната история на града.

За всички жители и гости на Пловдив това е възможност да се потопят в магията на музиката и да отпразнуват заедно значимия юбилей, който доказва, че страстта и екипната работа могат да създадат изкуство, което вдъхновява поколенията.

Не пропускайте: 6 септември, 19:30 часа, Античен театър. Входът е свободен, а магията на „Биг Бенд Пловдив“ ви очаква!