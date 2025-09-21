В топлата съботни септемврийска вечер сцената на Античен театър Пловдив прие впечатляващ проект – „Световно известни оперни увертюри на 4 рояла“. Baynov-Piano-Ensemble представи незабравим спектакъл, който потопи публиката в шедьоври на световната музикална класика.

Осем виртуозни пианисти от пет държави излязоха на сцената, за да превърнат четирите рояла в могъщ оркестър. Под тяхната магия 16 бързи и прецизни ръце извайваха ноти върху общо 352 клавиша, създавайки неповторимо звуково преживяване.

Публиката се наслади на увертюри и откъси от опери на Моцарт, Бетовен, Вагнер, Чайковски, Росини, Бизе, Глинка, Франц фон Супе и Шарл Гуно – всички специално аранжирани за уникалния състав.

Идеолог и създател на проекта е българският пианист и педагог проф. Томислав Неделкович Байнов, който заедно със световноизвестни музиканти превърна вечерта в празник на класиката. До него на сцената застанаха Даниела Манусарди (Италия), Зузана Суханова (Словакия), Соня Ашкар (Германия), Луиджи Казели (Италия), Тинг Йоен (Китай/Германия), Светлана Аннатоли (Германия/Канада) и Хайнрих Байзе (Германия).

Концертът е част от културния календар на Пловдив и се включва във форума Music of the Ages, който традиционно събира ценителите на световната музика.

Фотографиите от събитието са дело на Stanimir Petkov Photosmile, запечатал магията на вечерта, в която четири рояла разказаха истории от златната епоха на операта.