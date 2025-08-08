Задържаха 13 души от „Хелс Ейнджълс“ за рекет и наркотици

13 души, свързани с рокерската банда „Хелс Ейнджълс“, бяха задържани при съвместна акция на ГДБОП и прокуратурата, проведена в няколко града в страната. От МВР съобщиха, че срещу 12 от тях вече са повдигнати обвинения с постановление на наблюдаващ прокурор.

Сред арестуваните е и латвиец, издирван с червена бюлетина на Интерпол за престъпления, свързани с наркотрафик. Останалите са български граждани между 37 и 67 години, всички с криминално минало.

Според прокуратурата, престъпната група е действала от 2014 г., възлагайки на други лица извършването на престъпления като побои, рекет, изнудване и разпространение на наркотици. Петима от задържаните са обвинени за участие в организирана престъпна група, а седем – за конкретни престъпления, извършени по нейно поръчение.

Повечето арестувани са от Велико Търново и околността, но има задържани и в Асеновград, Варна и София.