Альоша се облече в розово за Джирото

Снимки: LYON VISUALS

Альоша се облече в розово за Giro d’Italia. Гигантският гранитен руски солдат не остана безразличен към идването на едно от най-престижните състезания в света в Пловдив и вместо да козирува се премени в цвета на Джирото.

Тази сутрин паметникът осъмна наметнат с наметало в цвета на Maglia Rosa, вероятно за да отдаде чест и да вдъхне кураж на колоездачите преди последния им етап в България, който стартира днес в 13ч. от площада и завършва в центъра на София.

Впечатляващи снимки на новата визия на паметника буквално взривиха социалните мрежи, като първите кадри бяха публикувани на профила на Lyon Visuals в Инстаграм.

Альоша в розово изненада всички- и пловдивчани, и участници в Джирото, и организаторите му, но и акредитираните журналисти от десетки световни медии. Порозовелият монумент вероятно ще е топ кадърът на деня и на живите предавания, които ще се гледат от милиони по цял свят. Но и ще е тема номер 1 с напредването на деня, на фона на вчерашната реч на руския посланик Елеонора Митрофанова от върха на хълма. Тя говори за обругаването на паметника през годините, но днешният жест е толкова закачлив, че едва ли може да бъде квалифициран като вандалска проява.

На този етап остава загадка кой е автор на акцията. Очевидно е мащабна артистична намеса, като тази преди близо 15 години, когато Альоша се „изкипри“ с наметало като супер герой.

Засега обаче остава в тайна кой се е заел с нея. Авторът остава анонимен.