Децата се завърнаха на голямата площадка в Цар-Симеоновата градина

Голямата детска площадка в Цар-Симеоновата градина от днес отново е достъпна за игра, след като приключи подмяната на ударопоглъщащата настилка. Съоръжението беше затворено на 3 юни, за да бъдат извършени необходимите ремонтни дейности.

Ремонтът е реализиран с дарение на стойност 40 хиляди евро. Финансовата подкрепа е от верига „Хепи“.

По повод приключването на ремонта на площадката се състоя детски празник. За най-малките посетители бяха организирани игри с аниматор, а децата получиха подаръци.