Тежка катастрофа затвори част от АМ „Тракия“

Поредният трагичен ден по българските пътища отне живота на петима души само в рамките на няколко часа. Две тежки катастрофи в Южна България оставиха след себе си загинали, ранени и затворени пътни артерии.

Най-тежкият инцидент е станал на автомагистрала „Тракия“ в района на село Зимница. При жесток сблъсък между товарен и лек автомобил са загинали трима души – възрастен мъж и две деца. Други трима пострадали са транспортирани за лечение в болницата в Ямбол.

Според първоначалната информация камион е навлязъл в насрещното платно, където се е ударил челно в автомобил, движещ се към Бургас. Силата на удара е била толкова голяма, че част от пътниците са загинали на място.

На мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Заради сериозното задръстване е бил използван и медицински хеликоптер, за да се осигури по-бърз транспорт на пострадалите.

Инцидентът доведе до временно затваряне на участък от автомагистралата, а движението беше пренасочено по обходни маршрути. Разследващите тепърва ще установяват точните причини за трагедията.

Малко по-рано през деня друга тежка катастрофа взе още две жертви. На пътя между Айтос и Карнобат, в района между селата Чукарка и Кликач, автомобил със сливенска регистрация е напуснал платното и се е ударил в крайпътно дърво.

При произшествието са загинали две жени. По данни на полицията водачката е изгубила контрол над автомобила, като причините за инцидента все още се изясняват.