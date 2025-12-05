Генералното консулство на Република Турция в Пловдив кани пловдивчани и гостите на града на чаша турско кафе в Световния ден на автентичната напитка – 5 декември. През 2013 г. заради уникалния си вкус, ритуали и културно значение, турското кафе е вписано в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Оттогава това признание се отбелязва по целия свят на тази дата.

Турското кафе е познато от векове, преминало е граници и се е превърнало в символ на гостоприемство и приятелство. Известната поговорка „Една чаша кафе се помни 40 години“ отразява уважението и стойността, които турският народ отдава на този жест.

С великолепния си аромат, изпълващ домовете, офисите, кафенетата и улиците, турското кафе е неразделна част от традициите и едно от най-забележителните и приятни преживявания, които всеки турист може да усети при пътуването си в южната ни съседка. Там кафето е социално събитие, което събира хората и помага при общуването. Ролята му е толкова значителна, че важните срещи и разговорите след вечеря винаги започват с един и същ въпрос: „Как бихте искали кафето си?“.

Инициативата по повод Световния ден на турското кафе ще се проведе на 5 декември 2025 г. между 11:00 и 15:00 часа пред Джумая джамия, където посетителите ще имат възможност да се докоснат до вкуса и духа на вековната турска традиция.

Проявата се провежда под егидата на Генералното консулство на Република Турция в Пловдив и със съдействието на Районното мюфтийство и настоятелство в Пловдив, сдружение БУЛТИШ и местни бизнесмени.

Турското кафе е символ на приятелство и гостоприемство. Традицията на сутрешната закуска, която е много важна в турската култура, всъщност се нарича „kahvaltı“, което означава „преди кафе“. Когато посещавате приятели или роднини в южната ни съседка, често ви сервират турско кафе като напитка за добре дошли. Най-важната характеристика, която го прави уникално е, че се приготвя по един и същ начин от векове. То се вари в специален съд, наречен джезве, и се налива в чаши с кадифена пяна отгоре. За разлика от другите видове кафе, турското кафе се налива в чашата заедно с утайката и се сервира с чаша вода и локум или друго сладко лакомство, за да се подслади небцето.