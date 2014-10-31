ЖивотЗабавление

Приятели зад бара – Архитектите от dontDIY

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:57ч, петък, 31 октомври, 2014
136 148 1 минута

Светльо, Стефан и Христо са основатели, собственици и креативни директори на dontDIY – студио за архитектура, дизайн, естетика и още нещо от 2011 година насам. От късното лято на 2013-а до преди една седмица курират фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK в Капана. Носители са на редица отличия като първо място в международния конкурс за Пасивна Къща през 2013, трето място на конкурса за Студио 5 на БНТ, Бронзов медал на A Design Award в Милано през 2014, както и на Quality of Production Award по време на фестивала Миксер в Белград. Тримата стоят и зад новосъздадения бранд за мебели Almost.

Заповядайте в artnewscafe тази неделя(02.11), за да научите повече за тях!

Инициативата „Приятели зад бара” на artnewscafe има за цел да среща посетителите с интересни личности, които представят заниманията, любимите си напитки, храни и се превръщат в онези бармани, с които можеш да побъбриш на воля.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:57ч, петък, 31 октомври, 2014
136 148 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

136 коментари

  2. Sie ist optimiert und bietet Ihnen alle wichtigen Funktionen auf einen Blick.
    Wenn Sie sich auf eine lange Spielsitzung einstellen, bietet der Desktop nach wie vor die
    meisten Funktionen und die beste Übersicht.
    Bei Hit’n’Spin Casino bieten wir Ihnen Zugang zu
    einem umfassenden Sportwettenangebot – mit allen klassischen Sportarten,
    Live-Events und einer starken Auswahl an E-Sportarten. Mit 90 Anbietern auf unserer Website erhalten Sie mehr als
    nur den Branchenstandard. Während einige große Casinos Ihnen mehr
    als 8.000 Spiele anbieten, legen wir unseren Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Vielfalt, die Ihre Zeit wert sind.

    Diese bieten zusätzliche Unterstützung für gefährdete Spieler.
    Unser Help Center bietet Ihnen außerdem Antworten auf häufig gestellte Fragen. Der Live-Chat bietet Ihnen sofortige Hilfe bei dringenden Anliegen. Wir bieten unseren Spielern rund um die
    Uhr professionellen Support über verschiedene Kanäle.

    References:
    https://online-spielhallen.de/beste-online-casino-spiele-2025-top-tipps/

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина