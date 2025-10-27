На пазар: зеле, евро и инфлация

В разгара на сезона за приготвяне на зимнина пазарите са мястото, където инфлацията се мери по-точно от стоката, а цените в евро почти ги няма.

Тук истината няма нужда от социолози и финансови анализатори, достатъчно е да чуете хората-и тези, които продават, а и тези които купуват, пише БНР, разхождайки ни по пазара в Разлог, на който се събират хора от цялата благоевградска област, както и от съседните.

В края на октомври най-търсените продукти на пазара са зелето, морковите, чушките, камбите, цвеклото, здравият картоф, който може да издържи зимата. По-рядко хората се сещат за ядки, мед, билки за чай. Но и тях ги има.

И като на всеки пазар – до зарзавата са масите с дрехи, обувки, пантофи – евтини, но със съмнително качество. Възможният вариант за драматично обедняващия българин.

Две жени се опитват да привлекат вниманието към завесите за прозорци. Местен шегаджия се провиква: „На нас отдавна ни падна пердето“…

Цените са толкова шарени, колкото и самият пазар. За някои стоки разликата е над два пъти. На чушките, корнишоните и цвеклото, например. Търговци признават, че ги сменят дори на всеки час, ако се наложи. Търговското разузнаване значи върви.

А докато върви проучването за отношенията хора-пари-пазар, една кокошка измъти яйцата. Добра реклама и принадена стойност за птицевъда от Кюстендил.

Ето и останалото от картинката:

„Цените в сезона на зимнината са височки. Въпреки това ще си направим зеле. Не можем без него“.

„Тази година реколтата е добра. Само зеле произвеждаме. Държим на българските сортове“.

„Бате Бойко да пусне парите! Нямат пари хората“.

„Всичката стока е българска. Затова е по-скъпа. Особено за пенсионера е страшно. По едно доматче, една краставичка си взимат“.

„Народът вече е много беден. Цените вървят нагоре“.

Само на две места на пазара продавачите бяха обявили цените в лева и евро.„Постоянно се променя цената. Правиш нов етикет, коригираш цените. Имаме ресурс в евро“.

„Трябва да се нагодим“.

„Както се продума за това евро, по магазините всичко скочи нагоре“.