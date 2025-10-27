АктуалноГрадътНовини

Времето в Пловдив на 27 октомври 2025 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:05ч, понеделник, 27 октомври, 2025
0 129 Преди по-малко от минута

Облачно, мрачно и дъждовно време очаква пловдивчани в първия ден от новата седмица. Чак следобед се очакват малко слънчеви часове, когато облаците ще се разкъсат.

Синоптиците предвиждат максимални температури от 13-14 градуса.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:05ч, понеделник, 27 октомври, 2025
0 129 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина