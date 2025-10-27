Времето в Пловдив на 27 октомври 2025 г.

\n\u041e\u0431\u043b\u0430\u0447\u043d\u043e, \u043c\u0440\u0430\u0447\u043d\u043e \u0438 \u0434\u044a\u0436\u0434\u043e\u0432\u043d\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435 \u043e\u0447\u0430\u043a\u0432\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0432\u0434\u0438\u0432\u0447\u0430\u043d\u0438 \u0432 \u043f\u044a\u0440\u0432\u0438\u044f \u0434\u0435\u043d \u043e\u0442 \u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0435\u0434\u043c\u0438\u0446\u0430. \u0427\u0430\u043a \u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0431\u0435\u0434 \u0441\u0435 \u043e\u0447\u0430\u043a\u0432\u0430\u0442 \u043c\u0430\u043b\u043a\u043e \u0441\u043b\u044a\u043d\u0447\u0435\u0432\u0438 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u0435, \u043a\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e \u043e\u0431\u043b\u0430\u0446\u0438\u0442\u0435 \u0449\u0435 \u0441\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043a\u044a\u0441\u0430\u0442.\n\n\n\n\u0421\u0438\u043d\u043e\u043f\u0442\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0434\u0430\u0442 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0438 \u043e\u0442 13-14 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u0430.\n\n\n\n\n