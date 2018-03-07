Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
406 коментари
The 10 Most Scariest Things About Robot Vacuums & Mops robot vacuums & mops
The Full Guide To Robot Vacuum And Cleaner Best robotic vacuum Cleaner uk
Cheap Robot Hoover Tools To Improve Your Daily Lifethe One
Cheap Robot Hoover Trick That Should Be Used By Everyone Learn Cheap Robot Hoover
The Best Automatic Hoover Tricks For Changing Your Life Best Automatic hoover
The Best Automatic Hoover Tricks To Make A
Difference In Your Life Best automatic hoover (https://skitterphoto.com/photographers/1371362/mccarty-turner)
The 10 Scariest Things About Auto Vacuum
auto Vacuum