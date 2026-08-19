Рекорден ръст на чуждите инвестиции: над 2,17 млрд. евро за шест месеца

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през първите шест месеца на тази година е над 2,174 млрд. евро, нараствайки с над 643% (1,882 млрд. евро) спрямо резултата за същия период на 2025 г., показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще.

Само през юни потокът възлиза на 10,9 млн. евро при отрицателен поток от 242,6 млн. евро преди година, показват изчисленията на Investor.bg.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 196,9 млн. евро за януари-юни 2026 г. и нараства с 231,1 млн. евро спрямо този за шестте месеца на миналата година, когато е на -34,2 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 5,6 млн. евро, но все пак се свива спрямо отрицателните 12,6 млн. евро за първото полугодие на 2025 г.

По предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 1,648 млрд. евро, увеличавайки се спрямо 1,456 млрд. евро за януари-юни 2025 г.

В централната банка изчисляват, че нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е в размер на 329,7 млн. евро при отрицателна стойност от 1,129 млрд. евро за периода от януари до юни миналата година.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за първите шест месеца са от Германия (372,5 млн. евро), Люксембург (353,4 млн. евро) и Австрия (269,9 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Малта (76,7 млн. евро) и Полша (20,4 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина от януари до юни възлиза на 122,9 млн. евро, но е малко под сумата за 140,2 млн. евро за същия период на миналата година.

Само за юни нетният поток е за 23,9 млн. евро при 86,1 млн. евро преди година.