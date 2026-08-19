Времето в Пловдив на 19 август 2026 г.

Денят започва облачно в сряда на 19 август 2026 г. Синоптиците предвиждат облаците да се разкъсат и небето да се поизясни около 9-10 часа. До края на деня ще остане предимно слънчево с максимални температури от 33-34 градуса.

Дневните температури и в Източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по крайбрежието на морето.

В планините по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд – само над Рило-Родопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през деня в по-ниските части постепенно ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето изгрява в 6 ч. и 37 мин. и залязва в 20 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 46 мин. Луната изгрява в 17 ч. и 07 мин. залязва в 23 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.