Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
1 648 коментари
17 Reasons You Shouldn’t Be Ignoring Railroad Lawyers Near Me Best Railroad Cancer Lawsuit Settlements
You’ll Be Unable To Guess Double Glazing Specialists’s
Tricks Double Glazing Specialists
See What Louisiana Asbestos Settlement Attorney Tricks The Celebs
Are Utilizing Louisiana Asbestos Settlement Attorney
You’ll Never Guess This Local Sash Window Repair Services’s Tricks Local Sash Window Repair Services
Guide To Best Wood Window Installers: The Intermediate Guide For Best Wood Window Installers
Best Wood Window Installers
The People Closest To Door Hinge Assembly Have Big Secrets To Share home door hinge repair
(https://clinfowiki.win/wiki/post:a_guide_to_door_hinge_Experts_from_start_to_finish)
15 Presents For Those Who Are The Oven On Sales Lover In Your Life Hobs Uk
(http://Www.Aprylzolnoske.Top)
The 12 Worst Types Of Accounts You Follow On Twitter Frontlader Waschmaschine Kaufen (Opensourcebridge.Science)