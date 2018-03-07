Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
1 638 коментари
Guide To Add Test For Adults Online: The Intermediate Guide
To Add Test For Adults Online add test for adults online (pattern-wiki.win)
The Top Companies Not To Be Follow In The Driving License Belgium Industry Rijbewijs Aanvragen België
5 Killer Quora Answers To Exercise Bicycle Exercise bicycle
You’ll Never Guess This Buy Chandeliers UK’s Tricks Buy Chandeliers UK
7 Useful Tips For Making The Most Out Of Your 3 Wheel Jogger Stroller
3 wheel stroller – https://Www.albertinabulgarella.Top/ –
Its History Of Railroad Settlement Aml Toxic Tort Lawsuits
The Ultimate Glossary For Terms Related To Pushchairs prams Twin
5 Things Everyone Gets Wrong Concerning Railroad Attorney Near Me Railroad Cancer Lawsuit Legal Advice