Мултифондовият модел влиза в програмата на парламента

Народното събрание ще обсъди окончателното въвеждане на мултифондов модел в допълнителното пенсионно осигуряване. Предвижда се осигурените лица да получат възможност да избират между различни инвестиционни стратегии според личните си предпочитания и рисков профил.

В дневния ред на депутатите е включено и изслушване на представители на служебното правителство относно присъствието на американски военни самолети на столичното летище „Васил Левски“.

Темата предизвика и малоброен протест пред Министерството на отбраната, където демонстранти настояха чуждестранни военни самолети да не бъдат допускани на летището.

По-рано тази седмица министърът на отбраната Атанас Запрянов обясни, че машините са транспортни самолети и участват в предварително планирано обучение. По думите му присъствието им не е свързано с военна ескалация или с напрежението между САЩ и Иран.