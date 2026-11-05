Лекция в Пловдив разказва историята на украинския авангард

Пловдивската галерия „Димитър Георгиев“ (ул. „Съборна“ 23) ще бъде домакин на лекция на тема „Украинският авангард“ – изкуството, което промени света, и историята, която беше премьлчана. Събитието ще се проведе на 8 ноември от 16:00ч. Водеща ще бъде – Варвара Карнаух, украинска художничка и керамист, която живее и работи в България.

Лекцията „Украинският авангард“ ще представи любопитни истории от личния и творческия живот на знакови художници, техните смели идеи, експерименти и необикновени съдби. Публиката ще открие как украинската културна среда вдъхновява едни от най-ярките художествени открития на ХХ век и как те променят представите за изкуството.

Входът е безплатен, с предварително записване на адрес: [email protected]

