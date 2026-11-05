„Остайница“ и още българско кино с много гости на Синелибри в Пловдив до петък

Кино с активно българско участие предстои в следващите два дни на Синелибри в Пловдив, по традиция в LUCKY Дом на киното.

„Остайница“ – книгата на Рене Карабаш, достигнала до финала на наградите „Букър“, получава своята киноекранизация под режисурата на Костадин Бонев. Филмът вече получи положителни отзиви на фестивала „Златна Роза“ и пристига в Пловдив чрез Синелибри. Историята за трудния живот в един дълбоко патриархален свят в Албания можем да гледаме тази вечер, 5 ноември, от 18:30 часа, със специални гости – част от екипа на филма.

Българската детска комедия „Хана на 7 и половина“ ни очаква в петък от 18 часа. Хана разбира, че на осмия си рожден ден ще изгуби способноста си да фантазира и тя ще потърси начин да не порасне. За прожекцията също пристигат гости от екипа на филма. Цените на билетите са специални, насочени към семейства или групи приятели – 7 евро за стандартен билет, с който влиза един възрастен и едно дете до 12 години, а всеки допълнителен възрастен или дете плаща по още 4 евро.

Гостуване на екипа на филма ни очаква и за „Юли“ – също в петък от 19 часа. Един филм за Родопите, древните легенди и музиката, в който гайдата не е просто музикален инструмент, а духовен мост. Цената на билетите също е специална – 7 лева за стандартен билет и 5 евро за учащи и пенсионери.

Пълната програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com, откъдето са възможни и онлайн закупуване на билети. Цената е 8 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 7 евро.