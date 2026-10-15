Кардиологът от УМБАЛ „Пълмед“ получи голямата награда на Районната лекарска колегия. Отличия бяха връчени в още седем категории, а двама лекари бяха почетени за цялостния си принос към медицината.

Д-р Кирил Хаджихристев е носителят на голямата награда „Лекар на годината 2026 – Пловдив“. Отличието му беше връчено на тържествена церемония, организирана от Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз – Пловдив, на 14 октомври в Гранд хотел Пловдив. Събитието събра представители на медицинската общност и институциите в навечерието на Деня на българския лекар – 19 октомври.

Д-р Хаджихристев е специалист по вътрешни болести и кардиология с повече от 30 години професионален опит. Завършва медицина през 1988 г., а кариерата му преминава през интензивната кардиология, кардиохирургията и инвазивната кардиология. Работил е в лечебни заведения в Смолян и Пловдив, а в момента е част от екипа на УМБАЛ „Пълмед“.

Наградата е признание за дългогодишната му работа, професионализма и приноса му към лечението на пациентите и предаването на опит на по-младите колеги.

Седем лекари с отличия в различни категории

Церемонията беше открита от председателя на Районната лекарска колегия – Пловдив, д-р Георги Цигаровски. В обръщението си той постави акцент върху човешкото измерение на лекарската професия и отговорността, която медиците носят всеки ден.

„Няма отличие, което да може да измери стойността на тези моменти. Няма награда, която да побере цялата благодарност, която заслужава един лекар“, заяви д-р Цигаровски.

Той припомни, че зад всяка спасена човешка съдба стоят години на учене, безсънни нощи и трудни решения, а признанието за отличените е и признание за всички лекари, които изпълняват професионалния си дълг с отговорност и достойнство.

В останалите категории бяха отличени:

„Ти си нашето бъдеще“ – д-р Христо Хаджиев , специалист по медицинска онкология в Комплексния онкологичен център – Пловдив. Отличието е за развитието му в областта на прецизната онкология, имунотерапията и персонализираното лечение.

, специалист по медицинска онкология в Комплексния онкологичен център – Пловдив. Отличието е за развитието му в областта на прецизната онкология, имунотерапията и персонализираното лечение. За дългогодишна дейност в медицината и принос към педиатрията – д-р Анеса Георгиева, д.м. Дългогодишният началник на Детското отделение в МБАЛ „Пловдив“ е отличена за работата си в детското здравеопазване, както и за научната и преподавателската си дейност.

Дългогодишният началник на Детското отделение в МБАЛ „Пловдив“ е отличена за работата си в детското здравеопазване, както и за научната и преподавателската си дейност. За принос към развитието и прилагането на иновативна медицина и уникални техники – д-р Михаил Калнев , лекар в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ и главен асистент в Медицинския университет – Пловдив. Признанието е за прилагането на съвременни неврохирургични техники и високотехнологични методи на лечение.

, лекар в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ и главен асистент в Медицинския университет – Пловдив. Признанието е за прилагането на съвременни неврохирургични техники и високотехнологични методи на лечение. За принос към утвърждаването на специалност „Лъчелечение“ – д-р Любка Михова. С над четири десетилетия професионален и преподавателски опит тя е отличена за развитието на специалността и обучението на медицински специалисти.

С над четири десетилетия професионален и преподавателски опит тя е отличена за развитието на специалността и обучението на медицински специалисти. „Семеен лекар на годината 2026“ – д-р Даниела Милева-Николова , общопрактикуващ лекар, отличена за грижата за пациентите и утвърждаването на профилактиката и доверието като основа на медицинската практика.

, общопрактикуващ лекар, отличена за грижата за пациентите и утвърждаването на профилактиката и доверието като основа на медицинската практика. „Лекар на годината 2026 – Специализирана извънболнична помощ“ – д-р Милчо Бумбалов , специалист по нервни болести с над 30 години професионален опит.

, специалист по нервни болести с над 30 години професионален опит. „Лекар на годината 2026 – Болнична помощ“ – доц. д-р Атанас Баташки, д.м., началник на Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. Той е отличен за приноса си към хирургичната практика, съвременните оперативни техники и подготовката на бъдещи лекари.

Почетни отличия за двама доайени на пловдивската медицина

В рамките на церемонията бяха връчени и две почетни отличия за лекари с траен принос към медицинската общност в Пловдив.

Посмъртно отличие, почетен знак и грамота получи доц. д-р Светлозар Спасов, дългогодишен ръководител на Катедрата по съдебна медицина в Медицинския университет – Пловдив и основоположник на пловдивската деонтологична школа. Освен с научната и преподавателската си дейност той остава в историята на медицинската общност с приноса си към утвърждаването на лекарската етика, професионалното достойнство и нравствените принципи на медицината.

С почетното отличие „Доайен на вътрешните болести и гастроентерологията“ беше удостоен д-р Георги Христов Попов. Професионалният му път започва през 1965 г. Повече от половин век той съчетава грижата за пациентите с обучението на млади специалисти и участва в развитието на вътрешните болести и гастроентерологията в Пловдив.

С годишните си награди Районната лекарска колегия – Пловдив отличи медици с принос към различни специалности, внедряването на съвременни методи на лечение и обучението на следващите поколения лекари. Церемонията беше посветена и на хората, чиято работа остава извън светлината на прожекторите, но е част от ежедневната грижа за човешкия живот.