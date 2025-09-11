Безплатни прегледи за хора с репродуктивни проблеми в УМБАЛ „Свети Георги“

Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни прегледи за пациенти с репродуктивни нарушения. Инициативата ще се проведе на 17 и 18 септември 2025 г. и е част от мащабната кампания „Здраве за всички“ на най-голямото лечебно заведение в Южна България.

Целта е ранно откриване и навременно лечение на заболявания, които често стоят в основата на проблемите с фертилитета. Репродуктивните нарушения могат да бъдат резултат от различни фактори, като ендокринологични заболявания – нарушения на щитовидната жлеза, метаболитен синдром, синдром на поликистозните яйчници, заболявания на надбъбречните жлези или хипофизата, както и генетични аномалии и др.

Прегледите са предназначени за жени с нарушения на менструалния цикъл, за двойки с неуспешни опити за забременяване или безрезултатни бременности, както и за мъже с влошени показатели на спермограмата. В подобни случаи консултацията с ендокринолог, наред с тази при гинеколог и уролог, може да бъде решаваща стъпка към правилната диагноза и лечение.

Висококвалифицираните специалисти от клиниката ще извършват индивидуална оценка, ще назначават допълнителни изследвания при необходимост и ще препоръчват последващо лечение. Навременната диагностика може да се окаже ключът към мечтаното дете, когато всички други усилия не дават резултат.

Кампанията „Здраве за всички“ продължава с ясна мисия: достъпна, навременна и ефективна здравна грижа за всеки. Прегледите ще се извършват в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Васил Априлов“ 15А, с предварително записване в делнични дни на телефон: 032 602 395.