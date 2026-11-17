Нови информационни табла и интелигентни транспортни системи ще бъдат изградени по основните магистрали в страната. Целта е шофьорите да получават своевременни предупреждения за опасни участъци и условия на пътя, включително гъста мъгла. Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков пред Нова телевизия.

По проекта вече се подготвя техническо задание, което трябва да определи броя на таблата, местата за поставянето им и начина, по който ще бъдат свързани дигитално. След изготвянето му ще започне подготовката на обществената поръчка, а необходимите средства трябва да бъдат заложени в бюджета.

Шишков подчерта, че работата по инициативата е започнала още преди последните тежки инциденти на автомагистрала „Тракия“.

Нов координационен център за реакция в реално време

Паралелно с информационните табла Министерството на транспорта и МВР подготвят създаването на общ координационен център. По думите на министъра досегашната поръчка за разширяване на съществуващия център ще бъде прекратена, за да се изгради ново съоръжение по съвременни стандарти.

Идеята е да се използва наличната дигитална свързаност и да се осигури обмен на информация между институциите в реално време. Новите табла ще бъдат свързани с центъра и ще предупреждават водачите за рискове достатъчно рано, така че да имат време да намалят скоростта преди достигането на опасния участък.

ТОЛ системата досега не е била за ранно предупреждение

По повод въпросите защо камерите на тол системата не са подали автоматичен сигнал за гъстата мъгла преди катастрофата на „Тракия“, Шишков обясни, че досега системата е развивана основно за събиране на пътни такси и установяване на нарушения, а не като инструмент за ранно предупреждение на трафика.

Той посочи и че при конкретния инцидент мъглата се е образувала локално и не е попадала в обсега на камерите.

Новите технологии трябва да променят този подход – от контрол и санкции след извършено нарушение към превенция и навременна информация за шофьорите.

Мъглата се появила рязко и локално

Попитан защо магистрала „Тракия“ не е била затворена преди тежката катастрофа, министърът коментира, че досега пътни участъци обикновено се затварят при вече настъпили тежки инциденти или при обилни снеговалежи, докато превантивното спиране на движението заради мъгла е рядка практика.

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По думите му в конкретния случай мъглата се е появила внезапно и в ограничен участък от магистралата. Шишков изрази мнение, че част от критиките към институциите в подобни ситуации се използват за политически атаки.

Той обърна внимание и на отговорността на самите водачи да съобразяват скоростта си с пътните и метеорологичните условия.