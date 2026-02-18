Преди по-малко от минута

Безплатни кардиологични прегледи до края на февруари в Пловдив

По повод месеца на сърцето МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив обявява безплатни кардиологични прегледи до края на февруари 2026 г.

Прегледите включват:

– Измерване на артериалното налягане;

– ЕКГ;

– Ехокардиография;

– Индивидуална консултация.

Кампанията е насочена към ранната профилактика и навременната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания.

Прегледите ще извършва д-р Александър Чолаков.

Може да запишете час на телефон 032/280 054.

Работното време е от понеделник до петък, от 08:00 до 16:00 ч.

Адресът на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ е Пловдив, ул. „Св. Горазд“ 6, ет. 1.