Безплатни кардиологични прегледи до края на февруари в Пловдив

По повод месеца на сърцето МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив обявява безплатни кардиологични прегледи до края на февруари 2026 г.
Прегледите включват:
– Измерване на артериалното налягане;
– ЕКГ;
– Ехокардиография;
– Индивидуална консултация.
Кампанията е насочена към ранната профилактика и навременната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания.
Прегледите ще извършва д-р Александър Чолаков.
Може да запишете час на телефон 032/280 054.
Работното време е от понеделник до петък, от 08:00 до 16:00 ч.
Адресът на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ е Пловдив, ул. „Св. Горазд“ 6, ет. 1.