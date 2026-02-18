Д-р Въздухаров учи деца в Пловдив как да дишат правилно

Специален урок, посветен на здравето и чистия въздух, ще се проведе в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Пловдив. Гост на децата ще бъде д-р Въздухаров, който ще ги запознае с ролята на правилното дишане и значението на качествения въздух за доброто здраве.

Инициативата е част от дългосрочния проект „Година на здравето“, който ще продължи и през следващите месеци с различни образователни теми. През февруари акцентът пада върху въздуха и начините да се предпазваме от замърсяването му.

По време на срещата специалистът ще разясни как функционира дишането, какви са рисковете при мръсен въздух и какво е добре да правим в дните с повишено замърсяване. Информацията ще бъде поднесена на достъпен език, съобразен с възрастта на участниците.

След теоретичната част са предвидени и практически занимания. Чрез игри като рисуване с балони и духане на топче децата ще упражнят научените дихателни техники, съчетавайки полезното със забавлението.

Програмата „Година на здравето“ ще продължи с още интерактивни срещи, посветени на водата, слънцето и храната, като всяка тема ще бъде представена чрез разнообразни образователни активности.

Урокът ще се състои в сряда, 18 февруари, от 14:30 часа в сградата на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Пловдив.

Снимка: РЦ за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив