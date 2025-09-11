6 правила за здрав стомах през есента

Според данни на Световната гастроентерологична организация над 40% от хората изпитват функционални стомашно-чревни оплаквания поне веднъж годишно. Лекарите посочват, че честотата им нараства именно в преходните сезони, което прави есента критичен момент за храносмилателната система – време, когато натоварванията се увеличават, а организмът има нужда от повече грижа.
„Пациентите се отнасят все по-отговорно към здравето си, което може само да ни радва. Все по-често идват не само със симптоми, но и за профилактика – консултации относно хранене, изследвания и прием на добавки,“ коментират гастроентеролозите от МБАЛ „Света Каридад“. Лекарите д-р Симон Сариян, д-р Десислава Димитрова и д-р Петър Канев от години съветват пациентите си да обръщат специално внимание на хранителните си навици при смяна на сезоните.
Храната като лекарство
Кои хранителни групи са най-важни в прехода от един сезон към друг? Специалистите препоръчват балансирано хранене с всички необходими микронутриенти. Менюто трябва да включва сезонни плодове и зеленчуци, достатъчно количество нетлъсто месо и редовен прием на течности.
Най-ценните групи за доброто състояние на стомаха и червата са:
- Фибри – плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови култури.
- Белтъчини – риба, млечни продукти, яйца, бобови.
- Полезни мазнини – зехтин, авокадо, ядки и семена.
- Ферментирали храни – кисело мляко, кефир, кисело зеле.
- Течности – 1.5–2 литра вода и билкови чайове дневно.
Билковите чайове от лайка, маточина и джинджифил имат успокояващ и противовъзпалителен ефект върху стомашната лигавица и са особено препоръчителни през есента.
Добавките – полезни или излишни?
Приемът на хранителни добавки и пробиотици не бива да е постоянен и безконтролен, предупреждават гастроентеролозите. Консултацията със специалист е ключова.
Основните групи са:
- Витамини и минерали – нужни при доказани дефицити.
- Пробиотици – полезни при и след антибиотично лечение, чести инфекции или синдром на раздразненото черво.
- Пребиотици – естествени хранителни влакнини (праз, лук, банан, овес).
„Не се подвеждайте по мита, че пробиотиците трябва да се приемат целогодишно – това може да доведе и до дискомфорт. Последните проучвания сочат, че комбинацията от пробиотици и пребиотици (синбиотици) е най-ефективна,“ уточняват специалистите от „Света Каридад“.
Кога да потърсите лекар?
Навременната консултация може да спести усложнения, тъй като често безобидни симптоми крият сериозни заболявания. Алармиращи признаци са:
- кръв или слуз в изпражненията,
- продължителна диария или упорит запек,
- немотивирана загуба на тегло и липса на апетит,
- чести и силни коремни болки, особено нощем,
- подуване и газове, които не се повлияват от промени в храненето,
- фамилна обремененост за рак на дебелото черво или хронични заболявания.
Лекарите напомнят, че след 50-годишна възраст профилактичната колоноскопия е задължителна дори и при липса на симптоми.
А ето и нашите шест правила за здрав стомах през есента
- Не приемайте без нужда твърде много пробиотици и суплементи.
- Правете ежегодни профилактични изследвания.
- Хранете се често, разнообразно и в умерени количества.
- Приемайте достатъчно течности, включително билкови чайове.
- Осигурявайте си пълноценен сън и почивка.
- Избягвайте самолечението – при симптоми потърсете специалист.