6 правила за здрав стомах през есента

Според данни на Световната гастроентерологична организация над 40% от хората изпитват функционални стомашно-чревни оплаквания поне веднъж годишно. Лекарите посочват, че честотата им нараства именно в преходните сезони, което прави есента критичен момент за храносмилателната система – време, когато натоварванията се увеличават, а организмът има нужда от повече грижа.

„Пациентите се отнасят все по-отговорно към здравето си, което може само да ни радва. Все по-често идват не само със симптоми, но и за профилактика – консултации относно хранене, изследвания и прием на добавки,“ коментират гастроентеролозите от МБАЛ „Света Каридад“. Лекарите д-р Симон Сариян, д-р Десислава Димитрова и д-р Петър Канев от години съветват пациентите си да обръщат специално внимание на хранителните си навици при смяна на сезоните.

Храната като лекарство

Кои хранителни групи са най-важни в прехода от един сезон към друг? Специалистите препоръчват балансирано хранене с всички необходими микронутриенти. Менюто трябва да включва сезонни плодове и зеленчуци, достатъчно количество нетлъсто месо и редовен прием на течности.

Най-ценните групи за доброто състояние на стомаха и червата са:

Фибри – плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови култури.

– плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови култури. Белтъчини – риба, млечни продукти, яйца, бобови.

– риба, млечни продукти, яйца, бобови. Полезни мазнини – зехтин, авокадо, ядки и семена.

– зехтин, авокадо, ядки и семена. Ферментирали храни – кисело мляко, кефир, кисело зеле.

– кисело мляко, кефир, кисело зеле. Течности – 1.5–2 литра вода и билкови чайове дневно.

Билковите чайове от лайка, маточина и джинджифил имат успокояващ и противовъзпалителен ефект върху стомашната лигавица и са особено препоръчителни през есента.

Добавките – полезни или излишни?

Приемът на хранителни добавки и пробиотици не бива да е постоянен и безконтролен, предупреждават гастроентеролозите. Консултацията със специалист е ключова.

Основните групи са:

Витамини и минерали – нужни при доказани дефицити.

– нужни при доказани дефицити. Пробиотици – полезни при и след антибиотично лечение, чести инфекции или синдром на раздразненото черво.

– полезни при и след антибиотично лечение, чести инфекции или синдром на раздразненото черво. Пребиотици – естествени хранителни влакнини (праз, лук, банан, овес).

„Не се подвеждайте по мита, че пробиотиците трябва да се приемат целогодишно – това може да доведе и до дискомфорт. Последните проучвания сочат, че комбинацията от пробиотици и пребиотици (синбиотици) е най-ефективна,“ уточняват специалистите от „Света Каридад“.

Кога да потърсите лекар?

Навременната консултация може да спести усложнения, тъй като често безобидни симптоми крият сериозни заболявания. Алармиращи признаци са:

кръв или слуз в изпражненията,

продължителна диария или упорит запек,

немотивирана загуба на тегло и липса на апетит,

чести и силни коремни болки, особено нощем,

подуване и газове, които не се повлияват от промени в храненето,

фамилна обремененост за рак на дебелото черво или хронични заболявания.

Лекарите напомнят, че след 50-годишна възраст профилактичната колоноскопия е задължителна дори и при липса на симптоми.

А ето и нашите шест правила за здрав стомах през есента