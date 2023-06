Какво да правим в Пловдив (16.06–22.06)

Тази седмица Пловдив ще чете и ще се забавлява с театрални комедии

16 юни

Фестивал „Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ 2023

Фестивалът „Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ ще посрещне близо 200 възстановчици от България, Англия, Франция, Германия, Хърватия, Сърбия, Румъния и Унгария от 16 до 18 юни.

Форумът ще бъде открит на 16 юни с шествие от Римския форум до Римския стадион. Специална програма ще даде старт на сцената на Римския стадион от 19 ч.

В програмата се включени изпълнения на група „Фрея“, Ера балет, ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, представители на Антична Тракия и гладиатори от щколите Ludus Luperc(к)alis, Ludus Traex(тракс), Ludus Usus Nigrus, реконструкторски бой на воини от средновековието от страната и чужбина, WMCF Knights за исторически средновековен бой с характерни оръжия и броня от края на 14 в.

В следващите два фестивални дни парк „Лаута” ще се превърне в арена на древните ни предшественици от Античността и Средновековието. Участниците ще пресъздадат живота в тези периоди във всички аспекти – храна, напитки, занаяти, музика, танци, стрелба с лък, езда, битки, етнология и култура.

Фестивалът „Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ се организира от сдружение за исторически възстановки „Филипопол“ с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар за 2023 г.

ПРОГРАМА:

16.06.2023 год. – ПЕТЪК, Площад „Централен“

18:00 – 18:30 Площад Централен – Сбор на участниците на Форума на Филипопол;

18:00 до 19:00 Рецитал на група Фрея на Римски стадион;

18:30 – 19:00 Дефиле – от Централна поща/ Форум на Филипопол до Римски стадион;

19:00 Римски стадион – Официална програма по откриване на фестивал “Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“;

19:10 – “Под Тракийското небе”- театрално-танцово представление на ученици от Национална Гимназия За Сценични и Екранни Изкуства;

19:25 – Танцов спектакъл: ЕРА Балет – “Замята на Траките” – фрагмент от танцова пиеса 19:45 – Битки между гладиатори от щколите: Ludus Lupercalis, Ludus Traex, Ludus Tomitanus и бойци от Антична тракия;

20:00 – Combat reenactment/ Реконструкторски средновековен бой – групи от страната и чужбина;

20:30 – Бохурт триатлон по правилата на WMCF Knights – Наемна дружина “Барадж”

17.06.2023 год. – СЪБОТА, Парк „Лаута”

10:30 ч. – Официално откриване в Парк „Лаута“; ЛАГЕР „АНТИЧНОСТ“ – отворен от 10:00 до 18:00 часа, презентации на антични занаяти, бит и култура, стрелба с античен лък, боравене с оръжия; Модата на античния свят с участие на публиката; Винария антика – виното на стария свят; Битка на римляни и варвари; Военна клетва, победените в битката влизат в римската

армия; Античен робски пазар; Антични ритуали;

ЛАГЕР „РАННО СРЕДНОВЕКОВИЕ” – отворен от 10:00 до 18:00 часа, демонстрации на ранносредновековни занаяти – ковачество, плъстарство, кожарство, накити и аксесоари на облеклото; Ранносредновековната храна и приготвянето й на открито, бит и култура на българите от тази епоха; Конни демонстрации и стрелба с лък от кон; Представяне на Ранното средновековие, облекла и въоръжение, воински умения и строй на армиите; Демонстрация на

средновековни бойни практики от земя и от кон – стрелба с лък и бойни умeния със сабя, бич и копие; Средновековна школа за млади воини – обучение на младежи и деца в стрелба с лък, боравене с копие, щит и сабя;

ЛАГЕР „КЪСНО СРЕДНОВЕКОВИЕ” – отворен от 10:00 до 18:00 часа, демонстрации на занаяти от Късното средновековие, бит и култура на българи, ромеи, латини и рицари по нашите земи; Представяне на късносредновековните облекла и въоръжение, воински умения и строй; Средновековната кухня и медицина – демонстрации и презентации; Историческа презентация „Цар Калоян и рицарите от Филипополското херцогство“ – продължение;

19:00 – 20:00 ч. – Музикално изпълнение на група “Фрея” – средновековна скандинавска музика

и средновековни песни и танци.

18.06.2023 год. – НЕДЕЛЯ, Парк “Лаута”

10:00 ч. – Музей на открито, жива история, разглеждане на средновековните лагери, занаятчийски работилници и щандове; Представяне на армиите през различните епохи, бойни практики; Облекла, въоръжение и снаряжение на войскарите; Средновековна школа за млади воини обучение на младежи и деца в стрелба с лък, копие, щит и сабя; Антични и средновековни игри и забавления за малки и големи; Представяне на традиционни за историческите периоди танци и музика;

14:00 ч. – Закриване на фестивала.

И през двата дни на фестивала гостите ще имат възможност да наблюдават демонстрации на участниците, бойни практики, изработване на накити и бижута, монетосечене, дървообработка и приготвяне на храна. Ще могат сами да отсекат монета, да стрелят с лък, да пробват въоръжение и снаряжение на войските и да се снимат с тях, да се качат на кон, да разгледат бита и традициите на нашите предци и да се запознаят с богатото ни културно-историческо наследство.

16.06 – 18.06.2023

Театрална панорама на комедиите „Завеса под звездите“

Традиционната Панорама на комедиите „Завеса под звездите“ в лятно кино „Орфей“ ще представи на пловдивчани постановки с любими за публиката актьори на водещи театри и продуцентски къщи в страната. С четири премиери за Пловдив и пет заглавия с премиера на открита сцена участват Народният театър, Сатирата, Театърът на Армията, Драматичните театри на Русе и Габрово, театралните къщи “База Х”, „Вива Арте” и др.

Стартът е на 13ти юни със сборния юбилеен спектакъл на Мариус Куркински. Комедийното трио Даниел Пеев, Бойко Кръстанов и Явор Бахаров ще взривят публиката с „Джийвс и Устър в Пределно неясно“ на 18 юни, както и с най-гледаното комедийно заглавие от лято 2022 – „Отчаяни съпрузи“ два дни преди това. Михаил Билалов ще ни разходи със спомените на мафиотски бос из златното десетилетие на подземния свят в България в „БУМ-БУМ“ – Еволюция на престъпното мислене“ на 16 юни. Юлиян Вергов, Иван Радоев и Моню Монев ще споделят опита си като софийски ергени с нежния пол в „Кафе с претенция“ на 22 юни. Звездите от Народен театър „Иван Вазов“ ще предизвикат празнична еуфория за душата и сетивата с музикалната комедия „Един безумен ден“ по класиката на Бомарше „Сватбата на Фигаро“ на 23 юни. Захари Бахаров и Теодора Духовникова пък ще водят един безкраен, но и безкрайно забавен спор за всичко – пари, политика, пластична хирургия, социални мрежи…в „Това не го казвай“ на 21 юни, а феновете на Захари Бахаров ще могат да го видят и в ролята на шофьора Бае Слави в „Чамкория“, за която бе отличен с награда „Икар“ за мъжка роля.

„Завеса под звездите“ ще срещне публиката и с носителите на наградите за водеща мъжка и женска роля в областта на комедията и сатирата „Златен Кукерикон“ за 2023 година. Отличеният Руслан Мъйнов идва през септември с „Оскар“ заедно с Александра Сърчаджиева и трупата на Сатиричния театър, а Мария Сапунджиева ще гледаме на 28 август в „Ревност“ – спектакълът, за който получи статуетка, и в който си партнира с Асен Блатечки. Двамата ще сервират и „Вечеря за приятели“ с Ненчо Илчев и Кристина Янева на 14 септември.

Тоталният хит на Сатиричния театър „Криворазбраната цивилизация“ ще срещне пловдивчани с Албена Колева, Кирил Ефремов, Стефания Кочева, Ивайло Калоянчев и още куп обичани актьори в постановката на Николай Урумов по произведението на Добри Войников на 15 септември.

След успеха на комедията „Редки тъпанари“ на Теди Москов, с интерес се очаква и продължението „Още по-редки тъпнари“, което поставя пред нови изпитания героите на Мая Новоселска, Явор Бахаров, Роберт Янакиев и др.

Програмата включва и стенд-ъп комедията „Хомеопатия за душата“ с Димитър Иванов – Капитана на 29 юни и детския оперен спектакъл с кукли „Приказната Пепеляшка“ на 14 юни.

По традиция Панорама на комедиите среща публиката и с гостуващите артисти. Първата среща-разговор ще е на тема „Как се създава комедия“ с актьора Михаил Билалов и Ваня Николова – сценарист на спектакъла „БУМ-БУМ“, на филмите , „Под прикритие“ , „Голата истина за група Жигули“ и сериалите „Връзки“, нашумелия „Вина“ и др. Срещата ще е на 16 юни от 20 часа в кино „Орфей“ непосредствено преди спектакъла.

БУМ-БУМ: Еволюция на престъпното мислене

Комедийният моноспектакъл на МИХАИЛ БИЛАЛОВ от сценариста на „Под прикритие“ и „Голата истина за група „Жигули“ и сериала „Вина“ – Ваня Николова гостува отново под звездите на Пловдив!

След култовата си роля на мафиота Джаро, Михаил Билалов се завръща като нов герой от ъндърграунда. Въоръжен с голямата си уста, лафове-куршуми и черното си чувство за хумор, ексцентричният бос празнува своя 50-годишен юбилей.

И го прави с брилянтни комедийни монолози, които ще ви взривят от смях на първата минута!

Лятно кино Орфей

21:00 часа

Международен фестивал „Франкофоли“

След двугодишно прекъсване, българското издание на най-големия международен франкофонски фестивал Франкофоли /под марката на френския фестивал Les Francofolies/ ще се проведе за 6-ти път в България на 16 и 17 юни т.г. Международният фестивал Francofolies de Bulgarie e едно от най-ярките мулти- жанрови събития за представяне на съвременна френска култура в национален мащаб.

През 2023 -та, за първи път огромната сцена на летния фестивал ще бъде построена на Гребната база в Пловдив, ще има открити сцени и пространства в градска среда, включително в кв. Капана, както и в отдалечени от градския център места.

Сред първите големи имена, потвърдили участие на българското издание на фестивала, е Имани. Френската изпълнителка идва отново у нас, доказателство, че България е една от най-любимите ѝ дестинации за концерти. Елегантна и мистична, Имани преминава през различни музикални жанрове – фолк-соул, блус-рок, хип-хоп, фънк, поп и класика с впечатляваща лекота.

Следващото популярно име в афиша на Франкофоли е LP или Лаура Перголизи, както е истинското ѝ име, е родена в Лонг Айлънд, Ню Йорк, но има италиански корени. Обича мъжките костюми, татуировките и има супер разпознаваем глас. Но освен изпълнител, LP е и брилянтен музикант. Автор е на хитове за големи имена в музиката като Шер, Риана, Кристина Агилера, Рита Ора и Бекстрийт бойс. Песента ѝ Lost On You я изстрелва в международния хит небосклон през 2015, а LP идва отново в България с последния си албум Churches.

На Франкофоли в Пловдив през юни идва и рап звездата Метр Гимс. Носител на различни награди и с повече от четири милиона копия продадени албуми, винаги скрит зад прочутите си тъмни очила, той е сред най-успешните изпълнители на сцена във Франция, както и продуцент и автор на оригинална музика. През последните няколко години, Метр Гимс има дуети със Sia, Pitbull, Lil Wayne, Maluma и Sting.

Друга любима европейска звезда, която се присъединява към френския фестивал в Пловдив, е Елена Папаризо – шведската певица с гръцки корени е победител в песенния конкурс Евровизия, има 22 видео музикални награди MAD, награда от MTV Europe и е абсолютна любимка на българската публика.

Освен тях на 16 и 17 юни в Пловдив, ще видим и La Caravane Passe, Bon Entendeur и Shouse. Shouse са Ед Сървис и Джак Мадин, двама приятели, които правят оригинална хаус музика и от време на време – по някой международен хит. Лайв сетът им включва микс от аналогови синтезатори, дръм машини и чудновати инструменти, измислени в селската барака на бащата на Джак. Хаус парчета им са забележителни с огромни хорови химн моменти и предразполагат за много танци.

La Caravane Passe е френска група за съвременна музика, ярко оцветена с цигански и номадски фолклор от различни държави в Източна и Южна Европа. Създадена в края на 2000 г. от певеца, автор на песни и мултиинструменталист Тома Фетерман, за La Caravane Passe музиката е пътешествие, което носи южния дух на свобода и неспирен празник.

Bon Entendeur са Арно Боне и Пиер Дела Моника и идват директно от слънчевата, френска Ривиера. Те са дует приятели и меломани с дарба и желание за непрестанни интерпретации. В музиката си смесват версии на песни от 60-те и 70-те години с нови концепции, легендарни гласове и оригинална продукция.

Носителите на 6 латиноамерикански награди Грами, кубинските регетон майстори Gente De Zona идват за първи път в България. Те се присъединяват към Имани, LP, Gims, Bon Entendeur, Shouse, La Caravane Passe и Елена Папаризо за най-големия франкофонски фестивал в света – Франкофоли в Пловдив на Гребната база на 16 и 17 юни. Превърнали се от улична рап формация в световноизвестно дуо Alexander Delgado Hernández и Randy Malcom Martínez – Gente De Zona, идват в България за първи път за Франкофоли 2023, a датата на концерта им в у нас, 17 юни, е и първата за тяхното актуално европейско турне.

Поп звездата Миро и бг хитът на годината – Молец също ще са част от програмата на фестивала през 16 и 17 юни на голямата сцена на Гребната база в Пловдив.

Гребна база Пловдив

16.06 – 17.06.2023

Жив Филипопол

Огненото и светлинно шоу „Палячи“, което е в Топ 5 „Aтракциони на Балканите” в класация на туризма и туристическата анимация за 2019 и 2020, 2021 г., идва в Пловдив в рамките на проекта „Жив Филипопол“ на 16 юни. Основният фокус на трупата е съчетаването на исторически сюжети и събития с модерното изпълнителско изкуство с огън, светлини, спец ефекти, хореография и театър. Артистите, които са от цяла България, ще забавляват публиката на 16 юни от 20 часа в пространството до Римския стадион.

Проект „Жив Филипопол“, който ще се случи на 16 и 17 юни, има за цел да разгърне културно-историческия потенциал на Пловдив. Градът да бъде „съживен“ и превърнат в атракция както за любителите участници, така и за зрители и туристи. В рамките на проектните събития Пловдив ще привлече разнообразна аудитория от национален и интернационален мащаб, което ще повлияе благотворно върху туризма и икономиката. Големите публични събития се предвиждат за Форум на Филипопол, Голяма базилика и пространството до Централна поща. В проекта се включват още няколко трупи – „Чигот“, „Дукс Антика“ и „Мос Майорум Улпие Сердице“.

„Чигот” е сдружение с нестопанска цел, чието име произлиза от старобългарската дума за мечоносец, елитен воин. Групата е сформирана през 2004 г. и се занимава с възстановки на облекло, бит и въоръжение от периода Второ Българско царство (XII-XV в.), с историческа фехтовка, възстановки на битки, лагери, изнасяне на лекции, беседи. Основни цели на сдружението са изучаване, пресъздаване и запазване на българската средновековна история, бит, култура и изкуство и популяризирането им пред широка аудитория, както в страната, така и в чужбина. „Чигот“ е организатор на една от най-мащабните бойни възстановки в Източна Европа – Битката при Варна: епичното сражение на кръстоносните войски, предвождани от полско-унгарския крал Владислав III Ягело (Варненчик), с армията на султан Мурад Втори от 10 ноември 1444 г.

„Дукс Антика“ от Свищов е сдружение за исторически възстановки и реконструкции. Дейностите им се фокусират върху пресъздаване на важни исторически събития, случвали се по дунавския Лимес през периода на Късната античност (III-Vв.). От създаването си през 2016г. до днес асоциацията се слави с дисциплинирани демонстрации на железния строй на римската ауксилиария, съставена от готски федерати. Освен военно дело и снаряжение, членовете на „Дукс Антика“ представят бита, занаятите, кулинарията, ритуалите и взаимоотношенията от света на Великото преселение на народите.

Сдружение за антични реконструкции „Мос Майорум Улпие Сердице“ е сред малкото групи за исторически възстановки в България, фокусирани изцяло върху Късната античност. Проучват, адаптират и пресъздават епизоди и събития от живота на римляните и варварските племена, обитавали провинция Мизия (днешна България и Балканите) през IV – VI век. Обхващат ежедневния живот, занаяти, игри, религиозни и цивилни ритуали, военно дело, облекла и екипировка. От създаването си през 2016 г. досега трупат богат опит в популяризирането на античното културно-историческо наследство като организатори, съорганизатори и участници в различни събития в България и Европа.

Birthday Weekend party at Bally Club

Тази година #BallyClub става на 26 години! Заповядайте да отбележим повода с двудневно парти на 16 и 17 юни!

Започваме в петък с BIG-D а събота продължаваме с C-Fusion зад пулта!

Bally Club

20:00 часа

17 юни

S`COOL ROCK FEST 2023

Фестивалът е насочен изцяло към изяви на ученически рок групи от цяла България. Условията за участие в него са: групата да е съставена от най-малко 50 + 1 % ученици и да има минимум 3 авторски песни. На сцената тази година ще се изявят между 10 и 12 ученически рок групи, които са предварително подбрани от организаторите.

Водещи и ментори отново ще са членове на популярни рок групи от родната рок сцена. Известна, доказала се и любима на тийнейджърите група, ще закрие фестивала. Преди основните концерти в двата дни ще се провеждат китарни клиники и уъркшопове като съпътстващи събития, с участието на ментори и преподаватели от водещи школи по китара в Пловдив. По този начин младите музиканти ще имат възможност да се запознаят с нови техники на музициране, с идеята те да бъдат насърчавани да овладяват нови знания, умения и да бъдат стимулирани към творчество.

S`Cool Rock Fest 2023 отново ще се превърне в събитие, обединяващо публиката и младите изпълнители на стойностната рок музика в едно цялостно преживяване, едно от предизвикателствата в сферата на музикалното изкуство в града ни. Основна цел на проекта е популяризиране на млади таланти, подкрепа на тяхното творчество и развитието им като бъдещи творци.

Фестивалът няма конкурсен характер и традиционно всички банди получават подаръци от спонсори, вносители на музикална техника, продуцентски компании и други фирми от сферата на музикалния бизнес. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Организаторите от Сдружение „Активна подкрепа за креативност“ и партньори осигуряват всичко необходимо за провеждане на феста – отлична сцена, перфектен звук, уникално осветление и всякаква сценична техника, необходима за доброто представяне. На разположение ще бъде и екип, който да подпомогне организационно бандите на сцената и извън нея.

Всички събития в двата фестивални дни: репетиции, уъркшопи, китарни клиники и самите концерти ще бъдат излъчени на живо във фейсбук страницата на феста https://www.facebook.com/scoolrockfest

Ще бъде създаден кратък филм, който ще представи рок-естетиката, съществуваща извън нощните клубове – новите стилове в рока, актуални сред младото поколение и почти непознати за по-възрастните фенове!

Парк Лаута

17.06 – 18.06.2023

Концерт на Quintet Astor Piazzolla

Пловдив отново защитава титла си на културна столица на България, като ексклузивно посреща артисти от толкова висок ранг, чийто спектакъл е задължително удоволствие за всеки ценител на най-високите музикални стандарти.

В топлата лятна вечер, романтиката, страстта, любовта и тъгата на тангото ще обвият античната прелест на амфитеатъра и ще го превърнат в най-добрият декор за този огнен музикален спектакъл!

Quintet Astor Piazzolla идват в Пловдив, след като на крака са ги аплодирали супер престижните Montreux Jazz Festival, Philharmonie de Paris, Jazzopen, Ravenna Festival, Chicago Symphony Orchestra Hall, Berklee Performance Hall, Umbria Jazz Festival, Jazzfestival Basel и още десетки забележителни музикални форуми!

Ще имаме уникалната възможност да чуем на живо топ звездите на аржентинското танго – формация събрана лично от Лаура Ескалада Пиацола – вдовица на гениалният композитор и създател на фондация на негово име, чиято мисията е да съхранява и популяризира художественото наследство на маестрото.

Ще чуем всички велики теми на Пиацола, изпълнение по неподражаем начин от група, която има специална чест и привилегия единствена в света да носи неговото име!

Античен театър

19:00 часа

Духовни маршрути в Пловдив

Издателство „Летера“ има удоволствието да покани пловдивчани и гости на града на поредното издание на „Духовни маршрути в Пловдив 2023“, които ще се проведат на два етапа – през юни и през септември-октомври.

Маршрут: Античният театър на Филипопол

Водач: Мая Мартинова-Кютова, археолог

Мая Мартинова-Кютова е проучвател на едни от най-значителните археологически обекти в Пловдив, участвала в проектите за експониране на Одеона, Форум-север, Стадиона на Филипопол, Източна порта.

Античният театър е един от най-забележителните и интересни паметници на културно-историческото наследство на Пловдив. Ще бъдат дискутирани темите – кога и как е открит театърът, история на проучването и архитектурни особености на античната сграда. Кой е Тит Флавий Котис, за когото е издигната статуя? Какви важни моменти от историята на Филипопол разкриват откритите епиграфски паметници. За какво е служил Античният театър – за театрални представления или административна сграда, в която заседава Койнон Тракон – събранието на тракийските градове. Провеждали ли са се гладиаторски борби на сцената му? Какви тайни крият подземните помещения под сцената.

Античен театър, горния вход до АМТИИ

10:00 часа

Cosmic Electro

Cosmic Electro

/ denitza /

17 юни / 18:00 – 23:00

/ новолуние /

Denitza започва своите участия с тематични партита под заглавието Good Vibes. По-късно става част и от аудио-визуалния колектив Melformator и resident DJ на поредицата партита Nordic Soundscapes. Подгрявала е Janus Rasmussen от исландското дуо Kiasmos. Взима участие в първото издание на проекта Altitude Attitude със сет на Небет тепе.

Нейната музика е звучала на събития и локации като artnewscafe, Electric Orpheus, All together now, One Dance Week, FLUCA, VOID, Tell me, К.Е.В.А., Micro In-store, Kanaal и други. Когато тя е зад пулта, може да ни се причуе „лилав космически техно рап“, както сама описва стила си пускане.

Plovdiv Stage Park

18:00 часа

Dumbolitious at The Post

Тази събота на гости ни е Dumbolitious.

Партито ще започне преди залез слънце от тераската,за да загреем купона с танцувална музика и хубави напитки.

Пощата – The Post

20:00 часа

Birthday Weekend party at Bally Club

Тази година #BallyClub става на 26 години! Заповядайте да отбележим повода с двудневно парти на 16 и 17 юни!

Започваме в петък с BIG-D а събота продължаваме с C-Fusion зад пулта!

Bally Club

20:00 часа

18 юни

Болен здрав носи

Забележителна българска народна приказка, в която са противопоставени грубата сила и хитрият ум.

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

Куклен спектакъл „Роден под щастлива звезда“ и творческа работилница в Plovdiv STAGE PARK

Приключенците ще разкажат на децата колко силно може да бъде приятелството и колко важно е да следваш смело порива на своето сърце.

След спектакъла децата ще направят своя 3D картичка с мотив от представлението в творческата работилница на Здравка Кантарева – сценограф на „Роден под щастлива звезда“.

Представлението „Роден под щастлива звезда” – по текстове на финландската писателка Туве Янсон, е първото от трилогията „Приключения с кораб”. Авторската драматизация и режисура са на актрисата Маргарита Петрова. Героите и техният вълшебен свят са създадени от сценографа Здравка Кантарева. Песните и музиката са дело на Милена Великова и Сиана Атанасова. Цялата творческа програма, създадена от артистите, предоставя възможност за докосване до магията на театралното и музикалното изкуство.

Продължителността на представлението е 50 мин.

Продължителността на творческата работилница е 40 мин

Младежки хълм Пловдив

11:00 – 13:00 часа

ПЛОВДИВ ЧЕТЕ 2023

Връчване на Националните литературни награди „ХРИСТО Г. ДАНОВ“.

Категории: Българска литература, Преводна литература, Хуманитаристика, Изкуство на книгата, Издание за деца, Книгоразпространение, Представяне на българската книга, Библиотечно дело, Електронно издаване и нови технологии.

● Къща музей „Христо Г. Данов“ (ул. „Митрополит Паисий“ 2)

● 16 юни 2023 г., 17:00 ч.

Официално откриване на фестивалната седмица и тържествено връчване на Орфеев венец и Златна четка с концерт на група „Остава“

● Античен театър

● 18 юни 2023 г., 20:00 ч.

ПЛОВДИВ ЧЕТЕ ● АЛЕЯ НА КНИГАТА

● площад „Централен“

● 19 – 25 юни 2023 г.

Литературни срещи с писатели, преводачи, художници, четения и творчески срещи, премиери на нови книги, дискусии, изложби, концерти, работилници.

Литературен фестивал „Пловдив чете“ е форум, който фокусира вниманието върху четенето, книгите и техните създатели. В рамките на „Пловдив чете“ се провежда инициативата „Младият Пловдив чете“ с участието на деца и младежи. Фестивалът се организира за двадесет и първи път и е част от Културния календар на Община Пловдив за 2023 г. Домакин е издателство „Жанет 45“. Съорганизатори са Министерство на културата, Община Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов“ и Асоциация „Българска книга“.

Пълната програма ще намерите тук: https://plovdivchete.com/programata/

Входът за откриването и всички културни събития е свободен. Запазете си цялата седмица!

18.06 – 25.06.2023

BEYOND JAZZ – Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски

Мира Кацарова наблюдава от години различните метаморфози на джаза като стил, принадлежащ до голяма степен на XX век. Джазът като музикален жанр от началото на новия век се развива в различни посоки. По думите на Мира „музиката, както и останалите изкуства, са отражение на самия живот, на времето, на промените.“

Легендарният Телониъс Монк казва, че работата на музиканта е да се опитва да наблюдава живота и да го транскрибира в музика. Именно това са решили да направят Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски в новия албум, наречен красноречиво BEYOND JAZZ.

Този път Мирослава Кацарова се фокусира в интерпретации на познати песни от близкото минало, някои от които спокойно биха могли да бъдат назовани „нови стандарти“. Сред тях са “Both Sides Now”, “Practical Arrangement”, “Samba e Amor”, “Human Nature” и др. Песни, в които има разказани истории за смирение, избори, осъзната обич, любов към градския живот, екзистенциална мъдрост. В албума са включени две авторски композиции на Мирослав Турийски по текстове на Мира Кацарова. Една от тях е специално създадена за петия студиен албум на вокалистката, а пиесата е озаглавена „Под небето на Пловдив“ като намигване към града, в който двамата артисти живеят и творят.

Дворът на Драматичен театър Пловдив

20:00 часа

„Островът на изненадите“ и работилница за кукли в Plovdiv STAGE PARK

Това е втора част от трилогията „Приключения с кораб“ по текстове на финландската писателка Туве Янсон. След представлението децата ще си изработят своя кукла, герой от историята.

Тримата приятели от „Роден под щастлива звезда“ попадат на непознат остров, преминават необикновени препятствия, срещат нови приятели и накрая дори стават почетни гости на кралски купон.

драматизация: Маргарита Петрова

музика: Милена Великова, Сиана Атанасова

сценография и кукли: Здравка Кантарва

Продължителността на представлението е 50 мин.

Продължителността на творческата работилница е 40 мин

Plovdiv Stage Park

17:00 часа

Джийвс и Устър в Пределно неясно

Пределно ясно е, че „Джийвс и Устър в Пределно неясно“ се очертава като смях на предела на възможното. Емблематичните герои на легендарния англо-американски комедиограф Сър П. Г. Удхаус влизат в каскада от превъплъщения, драматизирани от братя Гудейл, в чудесния превод на Радослав Петкашев.

Безпределните Бойко Кръстанов, Явор Бахаров и Даниел Пеев приповдигат неясната завеса на театралното задкулисие в едно лудо джентълменско надиграване. Трима актьори в дванайсет роли преследват една крава в полукриминално любовно судоку с политическо намигване. И всичко това – на ръба на провала.

„Джийвс и Устър в Пределно неясно“ е театрална терапия, забъркана от Валентин Ганев в сценичната среда на Красимир Вълканов и под звуците на Слав Бистрев.

Лятно кино Орфей

21:00 часа

Плетачески клуб/Уроци по плетене на 1 кука

Имате ли нужда от повече творчество в живота си? Въздишате ли по идеята за женските седенки от едно време, където разговорите и женските занаяти се хващат ръка за ръка, за да осигурят така необходимото ни време заедно? Искате ли да се научите да плетете сладурски играчки?

Всяка дама ще бъде веднагически снабдена със собствена кука и кълбо прежда. Поради тази причина – за да набавим необходимата бройка – молим за предварително записване!

Цената за участие е 12 лв, пък ако доведете с вас дружка, цената за двете ще е 20 лв.

Offline Café

15:00 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от приказното ни коледно парти.

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

