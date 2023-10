Какво да правим в Пловдив (06.10–12.10)

Снимка: Димитра Лефтерова

06 октомври

„Отклонение“ – филмова музика на Милчо Левиев

Концертът е заключителна част на проекта „Отклонение“ и е кулминацията на поредицата от събития, свързани с отбелязването на 85-та годишнина от рождението на Милчо Левиев.

„Или защото „музиката ражда музика“ – в картини и звук от издавани и неиздавани заглавия от филмовата музика на Милчо Левиев. Когато в кратките си минути един филм е разказал целия живот, музиката на Милчо Левиев отпечатва у зрителя есенцията на почувстваното и разбраното. И това е неизменно във всяка лента, в която изкуството му се вгражда с мощта на своето въздействие. Тези филмови пиеси остават в зрителя завинаги и в най-специалните мигове отново извикват емоцията на преживяното пред екрана. Точно това ще се случи в Пловдив на премиерата на концерта с филмови творби на Милчо Левиев „Отклонение“, разказва неговата съпруга, вокалистка и участник в концерта Вики Алмазиду.

В програмата освен познати заглавия, ще прозвучат и такива, които до този момент не са представяни пред широката публика и са известни само за изследователите и близките до твореца. Част от тях са с нови аранжименти на Валери Костов.

В „Отклонение“ ще участват утвърдени музиканти като Вики Алмазиду – вокал, Антони Дончев, Александър Владигеров – флюгелхорн, тромпет, Константин Владигеров – пиано, кларинет, Иво Паунов – флейта, саксофон, Васил Хаджигрудев – контрабас, Кристиян Желев – ударни, Валери Костов – ел. пиано, синтезатор, както и струнен квартет от състава на оркестъра на Държавна опера Пловдив. На сцената редом с големите имена ще застанат и млади таланти от НУМТИ „Добрин Петков“, Илина Стойнева и Елия Тодорова. Любовта в живота и любовта към живота ще подхранят композиции от любими филми като „Отклонение“, „Един снимачен ден“, „Горещо пладне“, „Понеделник сутрин“ и още много други, превърнати в песни със стихове на Вики Алмазиду и Златна Костова.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Роня, дъщерята на разбойника

От двеста години разбойническите родове на Матис и Бурка враждуваха. Враждата помежду им се предаваше от баща на син и вече никой дори не помнеше защо всъщност се мразят. Но омразата бе станала част от живота им. И всичко щеше да продължи кой знае докога, ако един ден не се бе случило това – на разбойника Матис му се роди дъщеря – Роня.

По същото време на смъртния Матисов враг, Бурка, му се роди син – Бирк. Не след дълго двете деца се срещнаха и всичко се обърка… Или се оправи?

Една „разбойническа“ история за истинско приятелство, детска самоувереност и не толкова детска решителност, която може да промени всичко към добро.

Държавен куклен театър

19:00 часа

Здравей, Есен!

„Пекарната на Дани“ е малка, галеща сетивата сладкарница, намираща се в близост до Градската градина. За направата на вкусните торти, чийзкейкове, мадлени и кроасани, Дани използва само висококачествени продукти, които носят наслада, но и смисъл. Тя твори в синхрон с природата, хората и сезоните. Мисията й е да радва. Освен разкошотии по авторски рецепти тя прави и събития за душата – творчески ателиета, представяния на книги и автори, задушевни срещи и разговори.

В уюта на кокетната сладкарница ще направим нашето рисуване! Ще се потопим в море от багри с красивата ни картина, ще се насладим на вкуса на есента с ароматния й Златен чийзкейк с мандарина, шафран, куркума и бял шоколад…, и естетвено, за да е преживяването пълно, ще пием пивко вино под акомпанимента на прекрасна музика.

Каква по-идилична вечер от такава, прекарана в очарователна малка сладкарница, сгушена в центъра на града, с платно от цветове, вкусен чийзкейк и чаша чудесно вино…

Цена – 39лв. ( включва чаша вино подбрана селекция, платно 30х40 см, консумативи, парче вкусен Златен чийзкейк с мандарина и бял шоколад – авторска рецепта/

Пекарната на Дани

18:30 часа

Споделено време за релаксация

За всички наши приятели: Фондация „Училището на живота“, заедно с мебелен магазин Via Déco ви подаряваме абсолютно безплатно

1 час на споделено време за релаксация

в уютна обстановка.

Едно изживяване, което ще ви позволи да погледнете с нови очи на това, което се случва с и около вас.

Нашият подарък към вас ще бъдат „инструменти“, които могат да ви помогнат в процеса за преодоляване на стреса от ежедневието и за достигане на по-дълбоки нива на осъзнаване и възприятие на приключението, наречено живот.

Мебелен магазин Via Deco

19:00 часа

Falling in Love – Stand Up Comedy in English

A stand up comedy show in English about failures in relationships and love with the most hilarious comedians in Europe!

Laugh along as the hysterical Monika Naydenova and the mischievous Victor Patrascan take you through their lifes, romantic adventures, dating successes, but mostly failures, and much more…

tickets here – https://fienta.com/s/failing-in-love-plovdiv

Bee Bop Café

19:00 часа

Drunk-O-Rama by Pink Tsonk @ Temple Bar

Drunk-O-Rama за пръв път в Temple Bar Plovdiv! Некa да си направим едно парти типично по пловдивски – танцувална музика, хубави хора, бирички и айляк! Сложете си удобни обувки и Ви чакам в Temple!

Temple Bar

22:00 – 02:00 часа

The Great Value / vol. 49 : 06.10

Петък е. Download и Вальо имаме прекрасно предложение, с което да съсипете половината си събота…

Там или срам!

Rock Bar Download

22:30 часа

5KOV at Bally Club

5KOV е добре познат със селекцията на едни от най-добрите Хаус хитове, той ще се погрижи за доброто ни настроение. Позитивна и жизнена музикална селекция ви посреща, с веселa и усмихнатa атмосфера и танцуващи купонджии до зори.

Стани част от партито, бъди в ритъм с него!

Бъди в Bally Club!

Bally Club

20:00 часа

07 октомври

Роня, дъщерята на разбойника.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Кръжок по биология

Целта на кръжока е учениците да се запознаят с омайния свят на науката биология. По време на занятията те ще изучават устройството, хабитата и живота на различни растения и животни. Експериментите са неизменна част от обучителния процес. Занятията по биология ще се състоят от две части – лекционна и практическа (упражнения).

Първата седмица от обучението включва лекционна част, а следващата практическа част (упражнения)

Кръжокът по биология е подходящ за ученици от 5 до 12 -ти клас.

Заниманията ще бъдат провеждани всяка събота и ще бъдат с продължителност от два астрономически часа.

Приемът е с капацитет от 15 ученици.

На 06.10.2023 г. /петък/ от 16:00 ч. във фоайето на Регионален природонаучен музей Пловдив, желаещите родители ще имат възможност да се запознаят с водещия лектор на кръжока – Александър Ангелов, както и да получат повече информация за темите и условията.

Занятията на първа група ще се състоят всяка събота от 10:00ч. до 12:00ч.

Занятията на втора група ще се състоят всяка събота от 13:00ч. до 15:00ч.

Във втора група са включени, участвалите в първия етап от обучението.

Таксата за участие в кръжока е в размер на 25 лв., а за близнаци, братя и сестри – таксата е в размер на 40 лв.

Регионален природонаучен музей Пловдив

Концерт „Учителите на проф. Николай Стойков (1936-2020)”

Участват пловдивските пианисти д-р Велислава Стоянова, Мартин Дафинов и сопраното Нели Петкова – солист на Русенска опера. Модератор ще е проф. Ромео Смилков.

В концерта ще прозвучат 12 камерни творби: три вокални съчинения, три солови пиеси за пиано, четири ансамблови творби за 4 ръце и две клавирни поеми. Подчертан акцент сред тях са транскрипции на проф. Николай Стойков, които са израз на уважение към големите творци – Й. С. Бах, В. Ам. Моцарт, П. Владигеров, М. Големинов, на които се опира неговото самобитно творческо мислене.

Изненада за публиката ще бъде специалното участие на органиста Димитър Димитров – абсолвент на Университета по изкуства, Берлин, Германия. Той ще изпълни емблематичната клавирна „Сарабанда” от проф. Панчо Владигеров – учителят на проф. Николай Стойков.

Балабановата къща

11:00 часа

Театрална постановка „Неделя сутрин“

Ако след петък се събудиш в неделя, значи купонът е бил епичен. Това го знаят най-добре Филип Буков, Павел Иванов, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Skiller, за които „Петък вечер“ преминава директно в „Неделя сутрин“. Новият авторски спектакъл отново събира четиримата актьори с бийтбокс мастъра в продължението на комедията, посветена на бленуваната петък вечер.

Петимата хитро прескачат съботния ден и се прехвърлят в спокойните води на неделята. И нищо не може да наруши безметежния ход на почивката им, освен… онзи загадъчен, но оставил смущаващи белези, финал на петъчната вечер. Посял зрънцето на съмнението, той пропуква мечтата за спокойствие в почивния ден и превръща неделята в минирано от срамни спомени и догадки поле.

Актьорите отново влизат в различни роли, които пресъздават комични случки, свързващи преживяванията от петък вечерта с неделното пробуждане. И се опитват да си отговорят на поредица въпроси. Кога започва неделя сутринта? С последния коктейл и финалния припадък в петък? Или с първите звуци от бормашина, които дълбаят насилствено в мозъка? Защо пропускаме съботния следобед и имаме ли изобщо шанс да го изживеем? Не и ако купонът е бил наистина добър.

Музиката и цялото озвучаване, разбира се, са на Skiller. Режисьор е Ивайло Ненов, автор на текста – Ваня Георгиева, сценограф – Мирела Василева, а хореограф – Александър Манджуков.

Как ще завърши неделният ден се познава още от сутринта. Единствената сутрин, която е способна да роди мечта и минути по-късно да я срине със земята.

Постановката е подходяща за лица над 16 години.

Комплекс С.И.²Л.А.

19:00 часа

Zlatina Dimitrova at Bally Club

Zlatina Dimitrova ще пръска чар и усмивки зад пулта в Bally Club!

Подготвила ви е и този път изключителна музикална селекция типично в неин стил

Bally Club

20:00 часа

08 октомври

Необикновената принцеса

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Работилница „Животът на семената – изработване на Чичко Тревичко“

Заповядайте на образователна работилница, в която ще ви бъдат представени растенията и тяхното размножаване.

Ще се запознаете с:

– устройството на семената и благоприятните условия за тяхното развитие (лекция/презентация);

– важната роля, която заемат за размножаването, разпространението и преживяването в природата.

След образователната част всеки участник ще има възможността да сътвори свой авторски Чичко Тревичко, който да отнесе вкъщи и да се грижи за него.

Водещи: Биолози и Природозащитници от Клуб „Пътека“.

Събитието ще се проведе в две групи:

I. група – от 10:00 ч. до 12:30 ч; за деца от 5 до 9 години

II. група – от 13:30 ч до 16:00 ч; без възрастово ограничение

Максимален брой участници в група – 15 деца*.

Цена: 35 лв. (лекция + вход)

Всички материали са включени.

Записвания на телефон: 0877 696 776

Регионален Природонаучен музей Пловдив

Магическо балонено представление

Ще имате възможност да влезете във вълнуващ свят, където събитията се развиват като вълшебна история. Балоните набират цвят, а с помощта на магията ще се опитаме да намерим Алиса …

Най-добрата комбинация от магия, смях и мноооого балони !

От сръчните ръце на Славена Адамова , животни, същества, герои и декори ще са изработени изцяло от балони.

А Magic Марио /Magic Mario/ ще ни заведе на удивително пътешествие из света на магията.

Заедно те ще влезнат в ролите на Алиса и Лудият Шапкар, които ще ни потопят в приказка, която ще се превърне във вълнуващо и незабравимо пътешествие из света на балоните и магията.

За магията на звука ще се погрижи нашият приятел DJ Naxy – Atanas Pavlov (Атанас Павлов)

Дом на културата Борис Христов

11:00 часа

ЧАМКОРИЯ

Омнибусът на Бае Славе отново ще паркира Пловдив, за да ни разсмее, замисли и развълнува!

ЗАХАРИ БАХАРОВ като банишорския шофьор ще засипе публиката с духовития си и искрен мисловен поток за социалдемократи, пингвини, взривени катедрали, за така нареченото семейство и за госпожиците Мици и Греци…

Постановката е адаптация на водещия режисьор ЯВОР ГЪРДЕВ по едноименния роман на МИЛЕН РУСКОВ.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

