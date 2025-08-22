Хисаря оживява в джаз

Хисаря днес се превръща в сцена на джаза. В 20.00 часа, в Летния театър стартира първото издание на Джаз Фест Хисаря, което ще продължи две вечери.

Градът с хилядолетна история и богато културно наследство отваря врати за музикално събитие, което обещава да се превърне в нова традиция. Още тази вечер публиката ще се потопи в огнените ритми на Михаил Йосифов Латин Джаз Квартет, които заедно със световноизвестния перкусионист Пиеро Епифания ще внесат латино страст и фюжън енергия на сцената.

След тях Kottarashky & The Rain Dogs ще поведат публиката в едно пътуване през модерните балкански ритми, смесени с електронни бийтове, суинг и джаз-електроника. Финалът на първата вечер е поверен на Теодосий Спасов и неговото „Безклавишно трио“ – проект, който носи неподправена акустична сила и магията на импровизацията, представена от музикант, чиято връзка с Хисаря започва още с първите му изяви в Хисарския народен оркестър.

Фестивалът продължава и в съботната вечер, 23 август, отново в 20.00 часа, когато на сцената ще излезе един от двигателите на събитието – пианистът и композиторът Мартин Денев, който ще представи своя проект „Ethno Venture“, съчетаващ джаз хармонии, електронни текстури и балканско-ориенталски мотиви в един модерен и многопластов музикален свят.

След него музикантите от Project Carnival ще внесат експлозия от фънк, брас и джаз-фюжън с високооктанова енергия и заразителен ритъм. Заключителният акорд на фестивала е поверен на Васил Петров и специалното участие на Ангел Заберски, които ще пренесат публиката в елегантния свят на класическия джаз, суинга и романтичните балади.