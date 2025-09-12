Фестивалът „С деца на тепе“ с пето издание в Пловдив

„С деца на тепе“ е еднодневно специализирано събитие за деца от 3 до 16-годишна възраст и техните семейства. Фестивалът отбелязва своя петгодишен юбилей през 2025 година – първото му издание е през 2018, и оттогава досега е събрал над 12 000 посетители. Фокусът му е поставен върху насърчаване на екологичната отговорност, физическата активност и пълноценното семейно изживяване сред жителите на областта. Всяка година форумът се радва на нарастващ интерес както от частния, публичния и неправителствения сектор, така и от все повече малки посетители и техните семейства, които се включват в образователни и забавни занимания в градската среда.

Отличителната черта на Фестивала е, че „С деца на тепе“ е единственото градско събитие, посветено изцяло на детето, предлагащо цялостна визия и концепция за неговото прогресивно развитие, обучение и възпитание. Фестивалът събира и обединява изложители, които предлагат разнообразни услуги, продукти и дейности в Пловдив, насочени към грижата и образованието на децата и подрастващите.

Друга характерна особеност на Фестивала е неговата иновативност – търсенето на нестандартни решения за актуални проблеми, свързани с качеството на живот. През 2025 г. акцентът е върху опазването на чистотата на природния парк Бунарджика и борбата с един особено опасен отпадък – цигарените фасове, от чието замърсяване страдат флората, фауната и всички посетители на парка.

В търсене на креативно решение и с активното участие на гражданите, „С деца на тепе“ ще въведе иновативна практика от Англия, вече доказала своя успех в сходен контекст. На Алеята на Бунарджика ще бъдат поставени десет специални съоръжения за тютюневи отпадъци, които насърчават употребата им чрез техниката на „забавно гласуване“. Изхвърляйки своя фас в „урната за гласуване“, гражданите ще отговарят на въпроси с два варианта – например: „За кого си: Роналдо или Меси?“.

Предизвикателство в зеления град

Юбилейното издание на Фестивала през 2025 г. е под наслов „Предизвикателство в зеления град“. Темата подчертава централната роля на децата и насърчава активното участие на младите посетители и техните семейства. Програмата включва богата гама от работилници, активности и спортни занимания за подобряване на физическото здраве и осъзнаване на необходимостта от устойчив начин на живот. Фестивалът съчетава елементи на забавление, зелена култура и детско участие и акцентира върху устойчивостта и опазването на околната среда като грижа и отговорност на младите хора.

Родителите също са активно включени, за да се постигне пълноценно семейно изживяване. Така Фестивалът създава и подкрепя приобщаваща и разнообразна среда за учене и възпитание, която насърчава любопитството, креативността и чувството за социална отговорност. Събитието съчетава атрактивна програма на открита сцена и голямо изложение по Алеята на Бунарджика, където множество местни организации ще се представят в четири ключови зони: Образование и култура, Спорт и здраве, Забавление и Вкусно тепе.

Кратко описание на дейностите и изложителите:

Най-голямата атракция на Фестивала е Алеята на Изложителите, където партньорски организации от частния и публичния сектор се представят с разнообразни инициативи, работилници и активности, насочени към децата и техните семейства. Всяка година списъкът с изложители се допълва с нови имена, а за юбилейното издание през септември тази година ще има още повече изненади. В зона „Образование“, традиционно, се включват различни по насочеността си школи в сферата на ранното детско образование и учене чрез преживяване.

Школата по английски език за бебета, деца и ученици „Хелен Дорон Пловдив“ е съорганизатор на Фестивала още от самото му създаване и тази година нейният екип от сертифицирани преподаватели е подготвил забавна програма за малките посетители на еднодневния форум – игри за фина моторика, изработени от рециклирани материали, чрез които децата прилагат умения за разделно събиране на отпадъци, но и за бързина, ловкост и съобразителност; работилници за по-малките и за по-големите, в които ще изработват изделия от подръчни материали на принципа „от нищо нещо“, томбола с награди за всички участници.

Школата по ментална аритметика Амакидс Пловдив от своя страна ще запознаят децата с японското сметало Абакус, както и с различни техники за подобряване на внимание, памет и концентрация чрез техните авторски курсове.

Нова иновативна програма The Inventors ще представят Академия „Никола Тесла“, а Школата по програмиране за деца Mindhub пък ще покажат на своите гостенчета колко лесно и забавно може да бъде програмирането. Ако искате малчуганите да се докоснат до учебната среда на British School of Plovdiv, може да се възползвате от възможността да посетите техния щанд, както и да се включите в уроците по английски, които ще бъдат изнесени на Фестивала на щанда на училища Британика.

Школата по рисуване „Жирафче“ пък ще представи детската си работилница по рисуване на тема „Приказният свят на моя град“ – древната история на парка и реката. Малките художници ще създават рисунки с помощта на техника с акварел и смесена техника с цветни моливи и пастели. От онлайн магазин WitKid са подготвили не просто забавления, а вълнуващи преживявания за малките си гости: работилнички за малки откриватели, игри с магнитни конструктори, рисуване със силиконови подложки и работилница за обработване на дърво.

В Зона „Спорт“ атракциите за юбилейното издание на Фестивала тази година са впечатляващи – за първи път със свои спортни площадки за тренировки с батут и за тенис на корт ще се включат с екип от местния клон на DECATHLON България. Спортен клуб Син Дао Пловдив традиционно са подготвили специално за своите фенове тренировки по бойни изкуства.

Един от най-старите и популярни клубове по колоездене – Клуб „Крива спица“, също ще зарадват децата и родителите с демонстрации и упражнения по безопасно семейно колоездене в градска среда.

Патрон на Фестивала за 2025 година е златното момиче на българската аеробика Борислава Иванова – носителка на множество световни медали и отличия, която ще организира за децата на Пловдив Отворен клас по аеробика!

За първи път на Фестивала ще вземат участие и екипът на Гласчето в мен, които ще покажат на децата своите мета карти, които са създадени, за да помогнат на мъниците да разпознават вътрешните си гласове, да се справят с трудни мисли и да развиват емоционална интелигентност по един естествен и игрови начин.

На тазгодишното издание ще дебютира и българският производител на кайтове и хвърчила ЕТ СЕВЕРИН АКЕРСКИ – SEVERIN Co. от kites bg., който ще представи интересна гама продукти с работилница, в която децата с помощ от родител ще майсторят собствени хвърчила.

Партньори на Фестивала и тази година са екипът на „Уча се“, които ще предоставят ваучери награди в традиционната Томбола на „С деца на тепе“; в Томболата ще вземе участие за първи път Лили Райкова с книжките й „Смях с децата“ https://hubavo.fun/. Традиционен участник е любимата на малки и големи Дади с нейната Музикална работилничка с Дади – с нея децата ще пеят, свирят, танцуват, ще се запознават с инструменти от целия свят.

Също по традиция, с любезното съдействие на Район Централен, на Фестивала ще гостуват и любимите на децата герои на доброто – полицаи, пожарникари и спец части: тези институции от публичния сектор се радват на нестихващ интерес от страна на публиката и демонстрациите с тяхно участие се превръщат в незабравимо преживяване за малчуганите.

Във Фестивала тази година е отделено специално внимание на партньорски организации с идеална цел, които включват:

Фондация „Пътят към по-доброто Аз“ – пловдивска организация в обществена полза, създадена от Красимира Стойчева-Пекова, експерт по здравословно хранене, спортен консултант и треньор с дългогодишен опит в работата с деца, семейства и възрастни. На щанда им децата ще създават „Витаминени гривнички“ и ще работят със странички за оцветяване „Оцвети си плод и зеленчук“, чрез които да опознават плодовете и зеленчуците по забавен начин. Допълнително всеки родител може да получи от експертите на фондацията безплатна консултация за хранителен и двигателен режим на своето дете. Фондация „За доброто“ – децата ще могат да се запознаят с работата на фондацията, какво е доброволчество и защо трябва да помагаме. На всеки кръгъл час ще се провежда организирана игра от аниматор, като за победителя ще има голяма награда, а за всички останали – награди за участие. Освен че ще играят и ще се забавляват, децата ще обсъждат как могат да станат част от промяната. Родителите ще се запознаят с отделните каузи и с проекта „Светулка“, чрез който фондацията обновява детски болнични отделения в цялата страна. Фондация „За нашите деца“ – ще участва с работилница с листенца, клонки, кестени, шишарки и семенца. Заедно с децата ще се създават рисунки, колажи и фигурки, вдъхновени от гората, полето и небето. Работилницата е отворена за всички малчугани, които искат да оставят отпечатък от нежност и въображение върху едно листо, камъче или пръчка. Сдружение „Паралелен свят“ – родителска организация, учредена през 2010 г. в Пловдив. Мисията на сдружението е да отстоява правата на хората с интелектуални затруднения, като работи активно за превенция на дискриминацията срещу тях, както и за осигуряване на достоен живот чрез достъп до качествени услуги, спорт, развиващо обучение и подходяща трудова заетост. На Фестивала сдружението ще бъде представено с щанд за ръчно изработени картички, сувенири и най-новия им продукт – чаши с различни картинки, произведени лично от младежите и техните родители. Регионален етнографски музей – Пловдив е културен и образователен център с дългогодишен опит в провеждането на образователни програми, в който ежегодно се организират творчески работилници, възстановки и тематични беседи.

Какво може да очаквате на щанда на РЕМ – Пловдив: Работилничка за изработване на вълнено килимче върху шаблон с традиционни мотиви

Пъзел с емблематичната за музея картина на Иван Мърквичка – „Пазар в Пловдив“

Оцветяване на модели на котленски килими

Работа с конструктор „Изрисувай си шевица“

Избрани работни листове от музейната образователна книжка „Приключения с Аргир“ НБ „Иван Вазов“, детски отдел – Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив изпълнява функциите на второ национално книгохранилище и има голям принос в опазването на българското културно-историческо наследство. Тя е най-голямата публична библиотека в България. Детският отдел ще се включи във Фестивала с кът за четене, изложба на най-четените книжки от децата и интересна крафт работилничка.

Програма

И тази година „С деца на тепе“ ще предложи на своите гости и посетители богата и разнообразна музикално-артистична програма.

Участници: