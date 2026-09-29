Google референтни училища се събират на национален форум в Пловдив

Голямата конферентна зала на Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив ще се превърне в център на съвременните технологии и иновативните методи на преподаване на 2 и 3 октомври. Третата национална среща на Google Reference Schools в България – GRS Connect 2026 – ще събере на едно място 37 водещи директори, учители и експерти от цялата страна. Организатор на събитието е Център за творческо обучение (ЦТО), а домакин и ключов партньор е Община Пловдив. Партньори са още Google for Education, ERIDA, GEG AI PLOVDIV.

Изборът на град домакин не е случаен. Към момента Пловдив държи първенството в целия Европейски съюз по най-голямо съсредоточаване на Google референтни училища в един град. Седем местни училища (ЕГ „Иван Вазов“, СУ „Черноризец Храбър”, ПГХХТ, СУ „Христо Груев Данов“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Екзарх Антим I“ и ОУ „Яне Сандански“) не само са получили престижното световно признание, но и устойчиво го поддържат през годините.

Общо 18 от всички 23 референтни училища в България, заедно с ОУ „Панайот Волов“ от Варна (което подготвя своята кандидатура за статут), изпращат свои делегати. Фокусът на тазгодишната среща е практическото приложение на изкуствения интелект (AI) в учебния процес, изграждането на критично мислещи дигитални ученици и преминаването от административна заетост към ефективност.

В рамките на програмата училищата ще споделят реални модели от практиката си, сред които:

Специфични AI предмети и уроци: ЕГ „Иван Вазов“ (Пловдив) представя новия учебен предмет „Глобални комуникации и ИИ“, а СУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Пловдив) разкрива открития интердисциплинарен урок „Изкуственият интелект и нашият живот“ по програмата Skills for Innovation.

Интегриране на AI инструменти: Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ (София) показва приложението на Gemini в урока „Соларна енергия“, а VII СУ „Найден Геров“ (Варна) представя ресурси, създадени с Gemini и Lovable („Код за всеки: Твори с ИИ в училище“).

Модел 1:1 и междупредметни връзки: ОбУ „Христо Ботев“ (с. Цонево, обл. Варна) представя обучение по модел 1:1 с AI, а СУ „Васил Левски“ (Ардино) показва AI като мост между отделните дисциплини.

Практически рецепти и администрация: ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ (Варна) споделя „Рецепти за успешен учебен процес“, а СУ „Христо Г. Данов“ (Пловдив) показва как AI оптимизира училищната администрация.

Срещата ще бъде водена от Елена Вързилова (мениджър „Общности“ в ЦТО и учител в ЕГ „Иван Вазов“), а екипът на ЦТО ще присъства в пълен състав за подкрепа на участниците, включително с експертиза от Intel®, LEGO® Education и Erida EMEA. Това са: Елена Гогова, регионален мениджър за Пловдив, Благой Цицелков, директор “Стратегически партньорства и комуникации”, Емилия Ганева, експерт “Професионално развитие” и Станислав Христов, продуктов мениджър за Google for Education, Erida EMEA.

Събитието надгражда ключова стъпка в образователната политика на региона – наскоро подписания Меморандум за стратегическо партньорство в областта на изкуствения интелект в образованието между Община Пловдив и Център за творческо обучение. Документът поставя рамка за обучение на учители, изграждане на защитена среда за работа с AI, етични правила, оборудване на AI лаборатории и създаване на модел за практическо приложение, приложим на национално и международно ниво.

Домакинството на GRS Connect 2026 е естествено продължение на този ангажимент, подчертано от присъствието на ключови фигури от местната власт и глобалната мрежа: заместник-кмета Пламен Панов, началника на отдел „Образование“ Донка Щилянова и експертния екип на общината с ресор „Образование“, както и Светлана Михайлова – мениджър „Дигитална трансформация“ към Google за образованието за Централна и Източна Европа.

В събитието взема участие и професионалната общност GEG BG AI Plovdiv (част от Google Educator Groups), която свързва българските учители с глобалната мрежа за обмен на работещи AI практики.

За организаторите:

Център за творческо обучение (ЦТО) е водеща българска организация в сферата на образователните технологии и официален партньор на Google for Education, Intel® и LEGO® Education. Екипът на ЦТО предоставя цялостна експертна подкрепа, обучения и технологии за модернизация на училища и детски градини в цялата страна.

Google for Education е глобална екосистема от технологии (Google Workspace for Education, Chromebook, AI инструменти), подкрепяща дигиталната трансформация в образованието. Част от нея са Google Reference Schools – световна мрежа от училища, поддържащи най-високи стандарти при внедряването на дигитални технологии.

•Дати: 2 октомври 2026 г. (от 14:00 ч.) – 3 октомври 2026 г. (до 17:00 ч.)

•Място: Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив (Голяма конферентна зала)

•Официален уебсайт: https://grs.cct.bg/home