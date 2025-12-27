Децата от „Елика“ и Стенли се качват на сцената на пл. „Стефан Стамболов“

27 декември, Открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“

12:00 ч. – Концерт на Детска школа към Професионална танцова формация „Елика“

В детската школа се обучават деца на възраст от 5 до 16 години. Професионални хореографи развиват потенциала и превръщат в танц страстта и вдъхновението на подрастващите. В школата децата усвояват основни техники и принципи на танца – правилна стойка, гъвкавост, ритъм и изразност. Но това е само началото. Те се учат да тълкуват музиката чрез движение, да изразяват емоции с тяло и жест, да работят в екип и да изграждат увереност, която им служи далеч извън сцената. Подготовката за концертни участия е част от тяхното обучение – всяко дете има шанс да излезе на сцена, да усети аплодисментите и да заживее магията на изкуството пред публика. А най-талантливите и всеотдайни ученици получават възможност да се присъединят към Представителния ансамбъл или професионалната формация на „Елика“.

В школата на „Елика“ децата не просто учат танци – те откриват себе си, израстват в дисциплина, артистичност и любов към българския фолклор. Хореографи на детския танцов състав са Пенка Зарева и Радостин Димитров.

17:00 ч. – Концерт на Стенли

Станислав Сланев, известен като Стенли, е сред най-значимите фигури в българската поп и рок музика. Той е емблематичен със своя специфичен вокален стил, артистично присъствие и ролята си в налагането на ню уейв звученето в България.

Стенли става вокалист на „Тангра“ през 1984 г., заменяйки Чочо Владовски. Този период (1984–1986) бележи коренна промяна в стила на групата към ню уейв. Гласът му стои зад някои от най-големите български хитове на всички времена:„Оловният войник“, „Жулиета“, „Бъди какъвто си“. През 1990 г. Стенли започва самостоятелен път, в който експериментира с поп-рок, електроника и дори фолклорни елементи. Стенли е част от супергрупата „Легендите“, заедно с Йордан Караджов („Сигнал“), Константин Марков („Тангра“), Митко Кърнев (D2) и Любо Киров. Пише музика за множество театрални постановки, което подчертава неговия талант на композитор.