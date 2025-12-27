В Боровец откриват зимния сезон

Курортен комплекс Боровец откри официално зимния сезон с празнична програма и постави началото на събитията, посветени на 130 години от създаването си. Юбилейната 2026 година ще премине под мотото „130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще“ и ще бъде изпълнена с инициативи, насочени към развитието на курорта като модерна целогодишна дестинация.

По повод откриването за посетителите са предвидени специални промоции на лифт картите, безплатни уроци по ски и сноуборд за деца, както и разнообразни спортни и културни прояви. Програмата включва интерактивни игри, демонстрации на Планинската спасителна служба, ски и сноуборд шоута, музикални изпълнения и томбола с награди.

Официалната част се проведе пред хотел „Рила“ с участието на представители на местната власт и концесионера на курорта. Празничният ден завърши със светлинно шоу, факелно спускане и концерт.

През цялата юбилейна година Боровец ще бъде домакин на редица спортни, културни и фестивални събития, които ще подчертаят дългогодишната история и бъдещото развитие на най-стария планински курорт в България.