В края на февруари Регионален природонаучен музей – Пловдив кани най-малките си посетители на специално образователно-творческо събитие. „Цветен уикенд в музея“ ще се проведе на 28 февруари и 1 март и обещава пъстро преживяване, посветено на пролетта, природата и българските традиции.

Форматът съчетава обучение, игра и творчество в рамките на 90 минути. Децата ще търсят първите предвестници на пролетта, ще се запознаят с пъстрия свят на пеперудите и богатството на зала „Ботаника“, ще научат любопитни факти за климата и сезоните и ще разпознават знаците на събуждащата се природа сред музейните експозиции.

В творческата част всяко дете ще изработи собствена пролетна аранжировка – декоративна ваза с ръчно създадени цветя и зеленина, която по стара българска традиция ще бъде закичена с мартеница. Участниците ще получат индивидуален творчески комплект с всички необходими материали – основа за ваза, дизайнерски принт, текстилни елементи, филц, шаблони и мартеница.

Работилниците ще се проведат с подкрепата на Сдружение „АртеВизия“, които ще водят заниманията и ще осигурят материалите.

Събитието е подходящо за деца на възраст от 4 до 12 години, а всяко от тях ще си тръгне със собственоръчно изработена украса – спомен от пролетното настроение в музея.

График:

28 февруари (събота) – от 14:00 ч.

– от 14:00 ч. 1 март (неделя) – от 10:00 ч. и от 13:00 ч.

Продължителността е 90 минути, а цената за участие е 15 евро. Записването става предварително на телефон 0876 025 278.