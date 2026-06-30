Пеевски иска пълна справка за всички охранявани от НСО лица от 2013 г. насам

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че ще поиска официална информация за всички лица, ползвали охрана от Националната служба за охрана (НСО) през последните повече от десет години. Искането ще бъде отправено по реда на Закона за достъп до обществена информация.

От партията съобщават, че справката трябва да обхване периода от 2013 г. до днес и да съдържа данни както за всички охранявани лица, така и за средствата, изразходвани за осигуряването на тази охрана.

Според ДПС предоставянето на подобна информация е от обществен интерес, тъй като ще даде яснота както за продължителността и основанията за предоставяне на охрана на настоящи и бивши представители на властта, така и за начина, по който се изразходват публични средства за тази дейност.

От формацията заявяват още, че ако НСО откаже достъп до поисканите данни, Пеевски ще обжалва отказа пред Административния съд, позовавайки се на вече съществуваща съдебна практика по подобни казуси.

Темата идва само дни след като от ДПС съобщиха, че разходите за охраната на Делян Пеевски от НСО за период от десет месеца възлизат на малко над 220 хил. лева. Повод за това стана решение на Административния съд в Добрич, с което беше разпоредено тази информация да бъде оповестена.