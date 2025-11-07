Малките радости: Нова спортна площадка за жителите на „Южен“

Между ул. „Славееви гори“ и ул. „Никола Димков“ в Кючука вече е достъпна нова площадка за тренировки на открито.

Кметът на район „Южен“ Атанас Кумчев съобщи в социалните мрежи, че съоръжението е насочено към активния начин на живот на жителите и заяви, че „площадката дава възможност за много спортни занимания, с които всички желаещи могат да поддържат здравето и тонуса си“.

Посещение на място и публикувания снимков материал обаче показват по-скромен набор от съоръжения – основно лостове, успоредка и зона за набирания, монтирани върху ударопоглъщаща настилка.

Въпреки ограниченото оборудване, новата площадка предоставя възможност за базови упражнения със собствено тегло и кратки ежедневни тренировки.

Изградена е и нова алея, която свързва пространството с ул. „Никола Димков“, улеснявайки достъпа на трениращите и разхождащите се в района.