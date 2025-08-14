Известен е часът на срещата между Путин и Тръмп

Руският президент Владимир Путин и бившият американски президент Доналд Тръмп ще проведат среща в петък на американската военна база Joint Base Elmendorf-Richardson в Анкъридж, Аляска. Това съобщиха официално от Кремъл, цитирани от BBC и Sky News.

Срещата ще започне в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време), като ще започне с разговор между двамата лидери на четири очи с преводачи, потвърди помощникът на Путин – Юрий Ушаков. Впоследствие към тях ще се присъединят делегации от по петима представители от всяка страна.

Очаква се основна тема в разговорите да бъде войната в Украйна, но ще бъдат засегнати и въпроси, свързани със сътрудничеството между САЩ и Русия, както и търговските отношения. „Разбира се, ще бъдат обсъдени и по-широки въпроси, свързани с гарантирането на мира и сигурността, както и други международни и регионални теми“, заяви Ушаков, цитиран от Франс прес.

След края на разговорите е планирана съвместна пресконференция.

В състава на руската делегация ще бъдат външният министър Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов, финансовият министър Антон Силуанов, бизнесменът Кирил Дмитриев и самият Ушаков.

Срещата ще се състои на базата Joint Base Elmendorf-Richardson – най-голямата военна инсталация в Аляска, дом на над 32 000 души. Базата обединява ВВС базата Elmendorf и армейската Fort Richardson. Там се помещават и самолети F-22 Raptor, които се смятат за едни от най-модерните в света.

Мястото на срещата е със символично значение – Аляска е закупена от Руската империя преди 158 години, а само няколко километра морска шир отделят САЩ от Русия в района на Диомидските острови в Беринговия проток.

Военната база, разположена сред заснежени планини и ледници, е изключително отдалечена. Посетителите са предупреждавани да носят аварийни комплекти и допълнителни запаси при пътуване по суша.

Срещата между Путин и Тръмп се очаква с голям интерес както заради геополитическото напрежение, така и заради символиката на избраното място.