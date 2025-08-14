Командирът, от който Путин се страхува

Командирът на Трети армейски корпус на Украйна Андрий Билецки все по-често привлича вниманието не само като военен лидер, но и като възможна политическа фигура с растящо влияние във време на война. Това пише британският The Times след посещение на командването в Харковска област.

Според изданието, с решението си да повиши Билецки до командир на корпуса, президентът Володимир Зеленски е „разширил влиянието на потенциален конкурент“. В интервю за The Times Билецки не се е поколебал да отправи критика към опитите на правителството да затегне контрола над антикорупционните агенции, като нарича този ход „неоправдан и неподходящ по време на война“.

Билецки очертава визията си за следвоенна Украйна като милитаризирано общество с мощен отбранителен сектор, силна армия и функционираща демокрация.

„Максималната централизация убива всичко. Чувствам, че си върша добре работата, така че вярвам, че имам право да говоря честно и да наричам нещата с истинските им имена“, казва той.

Въпреки политическия си потенциал, Билецки заявява, че не се занимава с политика и остава фокусиран върху армията и грижата за своите войници.

The Times определя Билецки като „лицето на съвременния украински национализъм“ – фигура, която е „едновременно омразна и плашеща“ за руския президент Владимир Путин.

През 2014 г. Билецки основава батальон „Азов“, който бързо се превръща в символ на украинската съпротива и обект на интензивна руска пропаганда. През 2022 г. той създава Трета щурмова бригада – според The Times една от най-бруталните и ефективни бойни части на страната. Днес Билецки ръководи Трети армейски корпус, в чиито редици воюват 20 000 души, охраняващи над 10% от фронтовата линия.

