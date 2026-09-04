Депутатите започват по-рано работа с блицконтрол

Народното събрание ще започне днешното си пленарно заседание в 8:30 часа с блицконтрол на правителството. Депутатите ще работят с променен начален час и съкратен дневен ред, след като по-рано тази седмица парламентът реши петъчното заседание да започне половин час по-рано от обичайното.

На 2 септември депутатите приеха предложението заседанието да започне в 8:30 часа вместо в 9:00 часа и да приключи в 13:30 часа. Предложението е било обсъдено на председателски съвет.

Според правилника на Народното събрание през първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите отговарят на актуални устни въпроси на народните представители в рамките на блицконтрола.

След него без почивка ще започне и редовният петъчен парламентарен контрол. Това беше решено по предложение на Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

Очаква се в парламентарния контрол да участват министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.