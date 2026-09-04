Илияна Йотова избра Кирил Вълчев за свой кандидат за вицепрезидент

Генералният директор на БТА ще излезе в неплатен отпуск до края на предизборната кампания

Президентът Илияна Йотова обяви генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за свой кандидат за вицепрезидент на предстоящите президентски избори през октомври.

Двамата представиха кандидатурата си пред журналисти пред зала „България“, където се откри новият концертен сезон на Софийската филхармония.

„Нашата служба е България“

Йотова обясни избора на мястото, на което бе представена кандидатурата, със символиката на залата и мисията, която според нея трябва да обединява президентската институция.

„Представяме кандидатурата за вицепрезидент пред зала „България“, защото нашата служба е България и в нейното име“, заяви президентът.

По думите ѝ бъдещият вицепрезидент трябва да познава добре законите и държавното устройство, да умее да общува с хората и да бъде близо както до българите в страната, така и до сънародниците зад граница.

Йотова подчерта, че с Кирил Вълчев ги свързва дългогодишна обща кауза, свързана със съхраняването на българската идентичност, дух, писменост и култура, както и с работата с българските общности извън страната.

Според нея Вълчев е доказал, че може „да събира, а не да разделя“.

Президентът открои и различните му професионални роли през годините – като юрист, журналист, общественик и преподавател.

Вълчев: Не съм се стремял към тази кандидатура

Кирил Вълчев заяви, че не е търсил възможност да стане кандидат за вицепрезидент.

„Бог ми е свидетел – не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента Йотова като признание не за мен, а за БТА“, каза той.

По думите му националната информационна агенция е институция на съгласието, на общуването с българите по света и на паметта.

„Но съгласни не означава еднакви“, подчерта Вълчев.

Той определи номинацията си и като признание за българските медии, като припомни, че преди да оглави БТА е работил 28 години в Дарик радио.

Вълчев заяви, че вижда своята роля в президентската институция като гарант за две основни каузи – демокрацията и мястото на България в Европа.

Ще излезе в неплатен отпуск

Генералният директор на БТА съобщи, че още утре ще предаде текущите си дела на екипа на агенцията, а през следващата седмица ще излезе в неплатен отпуск до края на предизборната кампания.

Той уточни, че е получил поканата от Йотова през август и след това двамата са провели редица разговори.

„Мислих достатъчно и се надявам да съм бил мъдър, а не прав, като съм взел това решение“, коментира Вълчев.

Той призова и за уважение към всички кандидати в президентската надпревара, тъй като самото решение да се кандидатират е готовност за служение на България и българския народ.

Инициативният комитет се събира на 8 септември

Йотова съобщи, че на 8 септември от 17:00 часа в зала 6 ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата им.

Тогава ще бъдат представени гражданските и неправителствените организации, политическите партии и отделните обществени фигури, които застават зад кандидатпрезидентската двойка.

Кой е Кирил Вълчев?

Кирил Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София. Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, а по-късно магистратура по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният му път преминава през журналистиката, правото и академичната сфера. Дълги години е автор и водещ на публицистичните предавания „Седмицата“ и „Годината“ по Дарик радио. Работил е и като преподавател по гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет.

От 2005 г. е управляващ съдружник в адвокатско дружество, специализирано в областта на медиите и интелектуалната собственост. Като юридически консултант е участвал и в подготовката на проектите на Закон за БТА.

Вълчев е избран за генерален директор на БТА през януари 2021 г., а през декември 2025 г. получава втори петгодишен мандат.

Йотова влиза в изборите като действащ президент

Илияна Йотова обяви още през юли, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента, като тогава посочи, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет.

Тя встъпи в длъжността държавен глава през януари тази година след предсрочното прекратяване на пълномощията на предишния президент Румен Радев.

С встъпването си в длъжност Йотова стана първата жена в историята на България, която заема поста президент.

Снимка: Илияна Йотова/Facebook