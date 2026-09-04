Ограничават тировете по магистралите за 6 септември

Временно ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ заради очаквания засилен трафик през предстоящите три почивни дни около Деня на Съединението.

Ограничението ще важи днес и утре за тежкотоварните автомобили, които пътуват в посока извън София. В понеделник забраната ще бъде въведена за камионите, движещи се към столицата.

Специална организация ще бъде въведена и в района на Симитли. През почивните дни движението ще бъде организирано с две ленти в посока Кулата, а в понеделник две от лентите ще бъдат насочени към София, за да се облекчи очакваният засилен трафик при завръщането на пътуващите.

В 8:00 часа от „Пътна полиция“ ще дадат брифинг с повече информация за организацията на движението и мерките, които ще бъдат предприети за облекчаване на трафика през празничните дни.